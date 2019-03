Prezes robi podkład pod przyszłą koalicję? Ujawniono, jak władze PiS współpracują z Kukiz'15

Kaczyński zaczął dopuszczać myśl o koalicji z Kukizem. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

P

aweł Kukiz regularnie spotyka się z liderami Zjednoczonej Prawicy, w tym z Jarosławem Kaczyńskim. Z kolei PiS daje do zrozumienia, że widzi ruch Kukiz'15 w roli przyszłego koalicjanta. Posłowie ruchu tonują nastroje, jednak pomysły Kukiza nagle stały się dla partii rządzącej atrakcyjne – podaje Wirtualna Polska.Jak przyznaje sam Paweł Kukiz, regularnie odwiedza on polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Andrzeja Dudę. I o ile do tej pory pomysły i gotowe projekty ustaw ruchu założonego przez muzyka nie cieszyły się specjalnym zainteresowaniem partii rządzącej, o tyle w ostatnim czasie nastąpiła gwałtowna zmiana podejścia PiS-u w tej kwestii.Kukiz wywalczył właśnie jeden z kluczowych projektów ustawy: tzw. antykorupcyjnej. Nieoficjalnie wiadomo, że wkrótce projekt ma być procedowany przez Sejm.Ma on na celu "zaostrzenie prawa wobec osób, które dopuściły się przestępstwa korupcji", m.in. poprzez zakaz zajmowania przez takie osoby funkcji publicznych. Ustawa obejmuje także działalność partii politycznych. Dokument zakłada także obowiązek prowadzenia rejestrów wpłat na partie oraz rejestrów umów przez ugrupowania polityczne.Zaczyna być słychać także o poparciu dla pomysłu sędziów pokoju, który pojawiał się już w kampanii wyborczej w 2015 roku. Jak na razie jednak, Kaczyński ma się obawiać... zarzutów o niekonstytucyjność. To potwierdzają akurat konstytucjonaliści, którzy wskazują, że w obecnych przepisach instytucja sędziów pokoju się nie mieści.Taka przychylność partii rządzącej ma oznaczać tylko jedno – PiS przygotowuje pole pod ewentualną koalicję z Kukiz'15 . Co prawda posłowie ruchu zaprzeczają i w zabiegach Jarosława Kaczyńskiego upatrują raczej próby zamazania wrażenia po aferze Srebrnej, ale jeszcze nigdy PiS nie było tak przychylne pomysłom Kukiz'15.źródło: wp.pl