Listy, które leczą, czyli pomysł na miarę nagrody od szwedzkiej królowej

Paulina Pergoł, studentka I roku pielęgniarstwa, została wyróżniona prestiżową nagrodą Queen Silvia Nursing Award (QSNA) za projekt Listy do przyjaciela • Fot. Materiały prasowe

zy napisałeś kiedyś taki prawdziwy odręczny list? A może ktoś napisał taki list do ciebie? Rzadko piszemy już odręczne listy – posługujemy się korespondencją mailową, SMS-ami czy piszemy na czacie. Tymczasem staromodne, ręcznie pisane listy, mogą być dla kogoś niesamowitą terapią, czymś, co sprawia, że chce się żyć. To odkrycie polskiej studentki pielęgniarstwa doceniła szwedzka Królowa Sylwia.

Paulina Pergoł, studentka I roku pielęgniarstwa , została wyróżniona prestiżową nagrodą Queen Silvia Nursing Award (QSNA) za projekt "Listy do przyjaciela".Zwycięski pomysł zakłada systematyczną wymianę korespondencji między pensjonariuszami domów seniora, a wolontariuszami. Konkurs rozstrzygnięto w Polsce już po raz trzeci, a za jego organizację odpowiada Fundacja Medicover.– Pomysł na "Listy do przyjaciela" zrodził się z mojej obserwacji otoczenia i własnych doświadczeń. Będąc na wolontariacie w Kolumbii miałam okazję zobaczyć chłopca, który był niezwykle poruszony tradycyjnym listem, jaki otrzymał od rodziny. Jego wzruszenie przypomniało mi o starszych pacjentach, którymi opiekuję się na co dzień. Dla nich również niewielkie gesty zainteresowania oraz kontakt z drugim człowiekiem są bardzo ważne – wyjaśnia laureatka trzeciej edycji QSNA.



I dodaje: – To zainspirowało mnie do stworzenia projektu skierowanego do pensjonariuszy domów seniora, którzy zwykle są osobami samotnymi, bez rodziny i przyjaciół. Dzięki wymianie korespondencji z wolontariuszami będą mogli podzielić się swoimi problemami, spostrzeżeniami czy wspomnieniami, dzięki czemu poczują się ważni i docenieni przez młodsze pokolenie.

Dr Ewa Kądalska Krajowa konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, członek Komisji Konkursowej. W grupie osób w podeszłym wieku znajdują się takie osoby, które nie mają nikogo, z kim mogłyby spędzać wspólnie czas. Projekt Pauliny jest więc konkretną odpowiedzią na potrzeby społeczne seniorów i dostrzegamy w nim ogromny potencjał. Długofalowe otoczenie seniorów uwagą, zainteresowanie ich sprawami oraz zachęcenie ich do aktywności społecznej może przyczynić się do poprawy ich jakości życia oraz może zapobiec ich społecznemu wykluczeniu.

Uczucie osamotnienia jest jednym z najpoważniejszych problemów, którego doświadczają osoby starsze. Aż 3 na 10 seniorów w Polsce doświadcza samotności oraz izolacji. Taki sam odsetek starszych osób deklaruje brak bliskich relacji międzyludzkich.Paulina Pergoł jest studentką I roku studiów magisterskich pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a na co dzień pracuje w jednym z warszawskich szpitali, gdzie spotyka się z pacjentami w podeszłym wieku.Analizując ich sytuację oraz rozmawiając na temat najistotniejszych potrzeb, doszła do wniosku, że jeden z poważniejszych problemów odczuwanych przez seniorów jest związany z deficytem uwagi i zainteresowania drugiego człowieka.Jak pokazują badania przeprowadzone przez amerykański Uniwersytet Harvarda, dobre relacje z innymi ludźmi sprawiają, że jesteśmy zdrowsi i bardziej szczęśliwi. Wszystko to stało się podstawą projektu "Listy do przyjaciela”, który został wyróżniony w III polskiej edycji Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii.Paulina zaobserwowała zależność między poczuciem osamotnieni, a stanem zdrowia pacjentów. Badania pokazują, że prawie 20 proc. osób po 65. roku życia nie czuje się szczęśliwymi i nie ma z kim porozmawiać na temat codzienności. Poczucie braku zainteresowania ze strony innych i narastające uczucie alienacji u osób starszych mogą prowadzić do wystąpienia stanów depresyjnych.Często objawiają się one brakiem apetytu oraz ogólnym pogorszeniem samopoczucia, co wpływa negatywnie na przebieg leczenia. Taka sytuacja w późniejszych etapach może doprowadzić nawet do przerwania terapii lekowej przez pacjenta.Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii to stypendium ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa oraz osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej, którym zależy na rozwoju umiejętności oraz zdobywaniu doświadczenia w obszarze pielęgniarstwa geriatrycznego.Główna nagroda obejmuje stypendium w wysokości 25 000 zł oraz staże u polskich i międzynarodowych partnerów konkursu, którzy są liderami w sektorze ochrony zdrowia. Finaliści konkursu mają również możliwość osobistego odbioru nagrody z rąk Jej Wysokości Królowej Szwecji Sylwii.Trzecia edycja konkursu została objęta patronatem honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Partnerami konkursu są m.in.: Ambasada Szwecji w Warszawie, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Szpital Wolski, Tena, Essity, Medicover, Medicover Senior. Organizatorem konkursu w Polsce jest Fundacja Medicover.