Duda o tym, że "nie wszyscy nauczyciele są oddani". Tak skomentował płacowe żądania

Andrzej Duda w Wołowie mówił o żądaniach nauczycieli i o jakości kształcenia poniżej oczekiwań. • Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Andrzej Duda Prezydent RP Czy jakość kształcenia w Polsce jest dobra? Nie jest taka, jak byśmy tego oczekiwali i cały czas musi to być naprawiane. (...) Ogromnie chcę, żeby nauczyciele lepiej zarabiali, ale chcę również, żeby polska szkoła była jak największej jakości. Oczywiście ktoś powie, że to kwestia polityki ministerstwa. Także. Ale to kwestia także tego, z jaką solidnością wykonywane są nauczycielskie obowiązki, a wszyscy wiedzą, że mamy rzeszę super oddanych, wspaniałych nauczycieli, ale nie wszyscy są tacy. cytat za tvn24.pl

"Nauczyciele w Polsce nie zarabiają dobrze" – mówił podczas wizyty w dolnośląskim Wołowie prezydent Andrzej Duda. Ale myliłby się ten, kto wypowiedź głowy państwa odczytałby jako wsparcie dla żądań płacowych protestujących pedagogów. W słowach prezydenta znalazła się łyżka dziegciu dla pracowników oświaty.Termin strajku wyznaczony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego coraz bliżej i na razie nic nie wskazuje na to, by protestu pedagogów dało się uniknąć. Ba, protestuje nie tylko ZNP, ale i bliska obecnej władzy "Solidarność" . Można się spodziewać, że ostatnie wypowiedzi prezydenta sytuacji nie uspokoją.Podczas wtorkowego spotkania z mieszkańcami Wołowa prezydent przyznał, że są obszary, które wciąż wymagają naprawy oraz grupy społeczne, które powinny być bardziej docenione. – Do takich grup należą między innymi nauczyciele. Nauczyciele w Polsce nie zarabiają dobrze. Wszyscy to doskonale wiedzą – przyznał Andrzej Duda. Ale na tym nie poprzestał.Przed tygodniem doszło do pilnego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim ws. podwyżek dla nauczycieli . Szczegółów rozmów nie ujawniono.Dość jednoznacznie nauczycielską akcję poparł ojciec głowy państwa. – Solidaryzuję się z nauczycielami, którzy bardzo słabo zarabiają. Popieram ich postulaty. I widzę problemy niezałatwione od lat, jak choćby właśnie niskie płace – deklarował prof. Jan Tadeusz Duda źródło: tvn24.pl