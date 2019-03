Kim jest "nowa" znajoma Marcina Gortata? Gwiazda zagrała w ponad 600 filmach dla dorosłych

Lisa Ann wyznała, że spotykała się z Marcinem Gortatem. • Zrzut ekranu z Instagram.com / thereallisaann

YouTube.com / Eminemmusic

idzowie filmów dla dorosłych pewnie ją kojarzą, ale dla innych jest tylko nazwiskiem w kolorowych pisemkach. Lisa Ann, bo o nią chodzi, pochwaliła się niedawno znajomością z polskim koszykarzem Marcinem Gortatem. Mało kto wie, że oprócz występów w filmach porno Ann zabłysnęła także jako gwiazda komediowa i muzyczna.Świat plotkarski ożywiła wiadomość o znajomości Marcina Gortata z gwiazdą filmów porno Lisą Ann . Amerykanka podzieliła się nią na antenie jednej z radiostacji w USA. Powiedziała, że poznała polskiego koszykarza na meczu, wymienili się telefonami, a potem spotykali się od czasu do czasu.– Przyjeżdżałam, spędzaliśmy razem dzień i wracałam do domu – mówiła. W końcu Ann została zapytana o to, czy określenie "polski młot" pasuje do Gortata. – Z pewnością jest polskim młotem – stwierdziła gwiazda porno Lisa Ann jest Amerykanką pochodzenia włoskiego. Ma 46 lat. Urodziła się w Pensylwanii. W 1990 roku zaczęła pracę jako tancerka erotyczna, żeby sfinansować szkołę, po której ukończeniu została certyfikowanym asystentem stomatologicznym. Do filmów porno trafiła w 1993 roku. W 2006 roku otworzyła własną agencję talentów.W międzyczasie wypuściła na rynek swój własny model wibratora oraz aktywnie działała na rzecz ochrony przeciwko wirusowi HIV. Ogółem zagrała w 634 filmach porno i wyreżyserowała 54 produkcje z tej branży. Odeszła z zawodu w grudniu 2017 roku Oprócz jej występów w branży porno Ann grała także w teledyskach m.in. Eminema i Hollywood Undead oraz filmach dokumentalnych dot. filmów porno i seksu. U Eminema w piosence "We Made You" wcieliła się w kongresmenkę Sarah Palin, którą wcześniej sparodiowała w filmie dla Larry'ego Flynta Poza występami na wizji Lisa Ann prowadziła też przez kilka lat audycje radiowe w stacji Sirius XM Radio Gwiazda spotykała się m.in. z muzykiem Chrisem Brownem, raperem Soulją Boyem, kanadyjskim hokeistą Michaelem Del Zotto i zawodnikiem uniwersyteckiej ligi futbolu amerykańskiego Justinem Brentem. W 2015 roku wydała autobiografię.