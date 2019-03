Przez lata występował z Nickiem Cavem, teraz zagra solo w Polsce. Festiwal Soundedit ogłasza kolejnych artystów

Mick Harvey będzie jedną z gwiazd festiwalu Soundedit • Fot. L. J. Spruyt / Materiały prasowe

Artykuł powstał we współpracy z Festiwalem Soundedit.

ick Harvey wystąpi podczas 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit na jedynym w tym roku koncercie w Polsce. Wśród zaproszonych gwiazd są też m. in. Nitzer Erb i DAF. Impreza odbędzie się pod koniec października w Łodzi.W tym roku pierwsi ogłoszeni laureaci nagrody "Człowieka ze Złotym Uchem" to: Australijczyk – Mick Harvey oraz Stanisław Soyka. Nagrody zostaną rozdane podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 26 października (sobota) w Klubie Wytwórnia w Łodzi. Galę uświetnią występy obu artystów.na jedynym w tym roku koncercie w Polsce zagra utwory Serge'a Gainsbourga. Harvey to australijski multiinstrumentalista, producent i kompozytor. Występował m.in. z zespołami: Nick Cave and the Bad Seeds, Crime And The City Solution, The Birthday Party oraz The Boys Next Door. Produkował nagrania PJ Harvey, Nicka Cave'a, Rowlanda S. Howarda czy Anity Lane. Od lat nie ukrywa swej miłości do twórczości Serge' Gainsbourga.Wydał cztery albumy z własnymi interpretacjami muzyki i tekstów francuskiego piosenkarza. Ostatni z nich "Intoxicated Women" zawiera głównie duety z różnymi wokalistkami. Artysta otrzyma także w tym roku statuetkę "Człowieka ze złotym uchem" w uznaniu za "wybitne dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej".– Po początkowych nagraniach do "Delirium Tremens", współproducent płyty - JP Shilo i ja kontynuowaliśmy wyszukiwanie duetów i kobiecych piosenek napisanych przez Serge’a Gainsbourga. Wiele z nich było dla mnie prawdziwym odkryciem, wielu nigdy wcześniej nie słyszałem. Znaleźliśmy również takie, które były w programach telewizyjnych i również zarejestrowaliśmy nasze wersje na "Intoxicated Women” – wspomina pracę nad płytą Mick Harvey.to wokalista, instrumentalista, kompozytor. Już od lat należy do grona największych artystów polskiej sceny muzycznej. Komponuje i śpiewa pieśni o miłości oraz jej braku, pieśni o tęsknocie i spełnieniu. Nie ucieka przed wielkimi problemami współczesności.W jego dorobku znajdziemy ponad trzydzieści albumów, z których kilka osiągnęło multiplatynowe nakłady. Nigdy nie poddał się modom i trendom. Jego najnowsza płyta nosi tytuł "Muzyka i słowa Stanisław Soyka". Zostanie uhonorowany statuetką"Człowieka ze Złotym Uchem" w uznaniu za "szczególną wrażliwość muzyczną oraz kunszt słowa".– Chciałem pokazać piękno świata, świata przedstawionego tak po prostu, przez dzisiejszego mnie. Zależało mi na tym, by ta muzyka mogła przytulać, dawać przestrzeń i oddech. A także, by te piosenki były dostępne dla każdego, kto lubi śpiewać. A w tych tekstach, mam wrażenie, że jest normalnie; tam jestem dzisiejszy ja. I gdy będziecie Państwo jej słuchać, będzie mi miło móc tam Państwa spotkać. I być może usiąść wspólnie na muzycznej "Ławeczce" – mówi o nowej płycie S. Soyka.Sobotni wieczór otworzy wokalistka, basistka, autorka tekstów i kompozytorka –. Laureatka "Paszportu Polityki", Fryderyka i nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego. Dawniej frontmanka zespołu Très.B i solowego projektu Misia Ff.Artystce na koncertach towarzyszy znakomity skład: współautorka trzech kompozycji na płycie i zarazem połowa duetu tęskno - Hania Rani (piano, wokal) oraz klarnecistka - Michalina Bieńko. Niedawno ukazała się jej nowa płyta "Co przyjdzie?".– To jest płyta o zmianach. Zarówno gwałtownych, jak i tych następujących powoli. O strachu przed nimi i ich nieodwracalnością, konieczności zadawania pytań, pragnieniu odroczenia katastrofy, próbie budowania szalup i nadziei, że mimo wszystko nie będziemy ich potrzebować – mówi o swoim najnowszym krążku Misia Furtak.Główne wydarzenia tegorocznej edycji Festiwalu Soundedit odbędą się w klubie Wytwórnia w dn. 24-27 października 2019. 26 października (sobota) w ramach 11. edycji Festiwalu Soundedit wystąpią: Misia Furtak, Mick Harvey oraz Stanisław Soyka. Tego samego dnia odbędzie się uroczysta Gala wręczenia nagrody "Człowieka ze Złotym Uchem". Dotychczas otrzymało ją trzydziestu ośmiu krajowych i zagranicznych wybitnych producentów muzycznych.– Pierwsza dekada za nami. Myślę, że X edycja Soundedit była udanym podsumowaniem naszego festiwalowego dorobku. Nie zamierzamy spocząć na laurach. Dzięki temu, że Łódzkie Centrum Wydarzeń jest naszym partnerem, możemy kontynuować rozwój muzycznych inicjatyw. Podpisaliśmy nową, czteroletnią umowę o współpracy. Cieszymy się i dziękujemy za zaufanie! Taki kontrakt jest niczym zobowiązanie do nieustannego podnoszenia jakości wspólnych działań. Dlatego rozpoczniemy nowy projekt dokumentujący historię polskiej muzyki. Zaprezentujemy też oczywiście wielu wartościowych artystów, ale przede wszystkim rozwijać będziemy element edukacyjny Festiwalu – mówi Maciej Werk, dyrektor Soundedit.Natomiast 25 października (piątek) w Wytwórni zagrają- nazywani "ojcami chrzestnymi techno" oraz "pionierami EBM" (electronic body music) oraz. Zespół powraca w oryginalnym składzie na jedyny koncert w Polsce.