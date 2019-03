Przełomowy wyrok sądu. Za skatowanie psa Fijo sprawca pójdzie siedzieć

Bartosz D. skatował psa Fijo. Sprawca pójdzie do więzienia. • Fot. Facebook.com / Fundacja-dla-Szczeniąt-Judyta

apadł wyrok ws. psa Fijo, który został skatowany przez właściciela. Sąd skazał Bartosza D. na rok i 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. Ponadto nie będzie mógł on posiadać zwierząt przez 10 lat. Mężczyzna dostał nawiązkę w wysokości 3 tys. złotych oraz 25 tys. zwrotu kosztów leczenia dla Fundacji dla Szczeniąt Judyta."Niech każdy komu los zwierząt nie jest obcy udostępni ten post. Ku przestrodze - NIE MA ZGODY NA BESTIALSTWO WOBEC ZWIERZĄT" – czytamy we wpisie na Facebooku opublikowanym przez Fundację dla Szczeniąt Judyta, która poinformowała o decyzji sądu wobec Bartosza D.W sprawie skatowania psa Fijo , o której usłyszała cała Polska, w końcu zapadł wyrok. "Oprawca psiaka został skazany na 1 rok i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Zasądzono również przepadek psa Fijo, zakaz posiadania zwierząt na 10 lat, nawiązkę w wysokości 3 tys. złotych oraz 25 tys. zwrotu kosztów leczenia dla naszej Fundacji" – wyjaśniono.Decyzję sądu można uznać za przełomową, ponieważ jak zaznaczyła fundacja, do tej pory wyroki bezwzględnego więzienia orzekano tylko w przypadkach, gdy ofiara została pozbawiona życia. Bartosza D. zatrzymano w marcu 2018 r. w Ostaszewie koło Torunia. 30-latka poszukiwano listem gończym za niezwykle dotkliwe pobicie szczeniaka Fijo. Oprawca był zaskoczony zatrzymaniem i nie stawiał oporu. Groziło mu do trzech lat pozbawienia wolności.O sprawie na Facebooku pierwsza poinformowała Fundacja dla Szczeniąt Judyta. Żona i dzieci podejrzanego znaleźli psa leżącego w kałuży krwi. Zwierzę z powybijanymi zębami, licznymi krwiakami i porażeniem tylnych łap wymagało operacji."Żona wyszła z dziećmi na cały dzień, a co Ty zrobiłeś? Rzucałeś nim o ścianę czy kopałeś go? A może jedno i drugie? Nie zdążyłeś zabić? Ile leżał nieprzytomny zanim przyszedł ratunek?" – pisano w poruszającym poście fundacji.