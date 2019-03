Uniewinniła działaczkę KOD i ma kłopoty. Sędzia z zarzutem dyscyplinarnym

Olsztyn: Sędzia uniewinniła działaczkę KOD. Teraz ma kłopoty. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

czywista i rażąca obraza przepisów prawa – taki zarzut ze strony zastępcy sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego usłyszała sędzia Dorota Lutostańska z Olsztyna. Jak podaje Onet, powodem ma być zachowanie sędzi, która nie wyłączyła się z rozprawy członkini KOD.Wszystko zaczęło się w sierpniu 2018 r., kiedy działaczka KOD z Olsztyna ubrała pomnik Bab Pruskich w koszulki z napisem "konsTYtucJA, Jędrek". Policja uznała, że zachowanie działaczki KOD było wykroczeniem, za które należy ukarać ją grzywną lub ograniczeniem wolności. Sąd Rejonowy w Olsztynie odmówił wtedy wszczęcia postępowania, podając argumenty o braku cech społecznej szkodliwości czynu.Policja nie dawała za wygraną i odwołała się do Sądu Okręgowego. Pod koniec listopada ubiegłego roku sędzia Dorota Lutostańska uniewinniła działaczkę KOD, wyjaśniając, że jej działanie mieściło się w prawie do wyrażania własnych poglądów.Z informacji Onetu wynika, że decyzja sędzi miała swoje konsekwencje. Zastępca sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota pod koniec lutego uznał, że fakt, iż sędzia Lutostańska osądziła sprawę działaczki KOD i nie wyłączyła się z orzekania, dowodzi tego, że popełniła poważny zarzut dyscyplinarny. Jej ewidentny - dla rzecznika - brak bezstronności skutkować miał "oczywistą i rażącą obrazą przepisów prawa".Zarzuty o braku bezstronności wyciągnięto na podstawie… zdjęcia. Jak podaje Onet, 1 listopada sędziowie z całej Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości robili sobie grupowe, pamiątkowe fotografie w koszulkach z napisem "konsTYtucJA". Wśród sfotografowanych była sędzia Dorota Lutostańska.Zastępca rzecznika żąda od sędzi, by swoje wyjaśnienia przedstawiła na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia zarzutów dyscyplinarnych.źródło: Onet.pl