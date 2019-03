Dobra wiadomość dla fanów kultowego serialu. Powstanie kontynuacja "Seksu w wielkim mieście"

Powstanie kontynuacja kultowego serialu. • Fot. Kadr z serialu "Seks w wielkim mieście"

hoć jeszcze nawet nie ukazała się książka "Is There Still Sex in the City?", na jej podstawie już zaplanowano scenariusz kontynuacji kultowego serialu. Jego produkcją zajmie się Paramount Television.– Oryginalny "Seks w wielkim mieście" był kamieniem milowym dla całego pokolenia kobiet, w tym mnie – powiedziała Nicole Clemens, szefowa Paramount TV. – Jesteśmy zachwyceni możliwością kontynuowania tej rozmowy z rzadko pokazywanego punktu widzenia kobiet po pięćdziesiątce. Na pytanie zawarte w tytule odpowiemy: tak, jest więcej seksu w wielkim mieście!O kontynuacji kultowego serialu, którego akcja dzieje się w Nowym Jorku, poinformowała również autorka powieści "Seks w wielkim mieście" – Candace Bushnell."Przejmująca, zabawna a czasem łamiąca serce opowieść o seksie, randkowaniu i przyjaźni po pięćdziesiątce moja nowa książka 'Is There Still Sex in the City?' została kupiona przez Paramount TV. Jestem podekscytowana" – napisała Bushnell na Twitterze.Na razie nie znamy daty premiery serialowej kontynuacji "Seksu w wielkim mieście". Książka "Is There Still Sex in the City?" natomiast ma się ukazać 6 sierpnia.Źródło: deadline.com