Kubica ledwo wrócił do F1, a już ma ma "pozdrowienia" od swojego hejtera. Kim jest Jacques Villeneuve?

ały motoryzacyjny świat jest zadowolony, a nawet zachwycony powrotem Roberta Kubicy do Formuły 1. Wielu komentatorów tego sportu oraz samych kierowców jest pod wrażeniem dokonań Polaka, który po ciężkim wypadku znowu zasiadł w bolidzie F1. Nie wszyscy jednak podzielają ich entuzjazm. Zalicza się do nich Jacques Villeneuve, były kierowca Formuły, który na każdym kroku krytykuje Kubicę. Jego zachowanie ma swoje wytłumaczenie w przeszłości.Czytając ostatnie wypowiedzi Jacquesa Villeneuve'a na temat Roberta Kubicy ma się nieodparte wrażenie, że kanadyjski kierowca nie przepada za Polakiem. Podczas jednego z ostatnich wywiadów powiedział, że skoro Formuła 1 jest najbardziej elitarną serią wyścigową, nie powinna więc się w niej "ścigać osoba z niepełnosprawnością" , czyli z takimi ograniczeniami, jakie ma Kubica.Jeszcze przed powrotem Kubicy do regularnego ścigania w F1 Jacques Villeneuve wielokrotnie krytykował go chociażby za zachowanie, gdy ten był kierowcą testowym Williamsa. Zarzucał mu, że przygotowuje bolid pod siebie , a nie dla obecnych kierowców teamu. Wcześniej Kanadyjczyk nie miał też hamulców przed wyśmiewaniem się ze zdolności fizycznych Polaka , który dochodził do pełnej sprawności po wypadku.Jacques Villeneuve jest mistrzem świata z 1997 roku. Do tego nie do końca zasłużonym, bo jego pierwsze miejsce było wynikiem wcześniejszej dyskwalifikacji Michaela Schumachera z całego sezonu. Kilka lat po tym sezonie, bo w 2005 roku Kanadyjczyk spotkał na swojej drodze Kubicę. Polak trafił bowiem do tego samego zespołu – BMW Sauber. I wtedy zaczęły się tarcia między obydwoma kierowcami.– Wszystko zaczęło się w 2006 roku, kiedy Robert Kubica był trzecim kierowcą BMW Sauber. W Grand Prix Węgier musiał zastąpić Jacquesa Villeneuve, stając się pierwszym Polakiem, który pojechał w Formule 1 . Ale wyścig nie był szczęśliwy dla kierowcy, który przyjechał siódmy, ale został zdyskwalifikowany z racji zbyt lekkiego o dwa kilogramy samochodu – mówi Dario Katta, szef Esuki i prywatnie dobry kolega Polaka.– Po wyścigu władze BMW Sauber zaproponowali Villeneuve'owi, by porównać go z Kubicą podczas prywatnego testu i sprawdzić, który z tych kierowców jest lepszym wyborem na pozostałą część sezonu. Po tych testach BMW Sauber ogłosiło, że Kubica, który był znacznie szybszy od Villeneuve'a, pozostanie w ekipie na pozostałe wyścigi. I co zrobił pan Villeneuve? Zdecydował się zakończyć karierę w Formule 1 – mówi Katta.Kanadyjczyk próbował jeszcze wrócić do F1 w 2010 zakładając własny team. Jednak po wielu zawirowaniach zrezygnował z tego pomysłu i definitywnie ogłosił zakończenie kariery. Być może dlatego udany powrót Kubicy jest u niego taką solą w oku.Prywatnie Jaques jest synem Gilles'a Villeneuve’a, kierowcy Formuły 1, który zginął podczas kwalifikacji do Grand Prix Belgii w 1982 kiedy Jacques miał 11 lat. Mieszka obecnie w Villars-sur-Ollon w Szwajcarii, jest jednak obywatelem Kanady. Jest żonaty. W 2001 zagrał w filmie Sylvestra Stallone’a "Wyścig" jako kierowca wyścigowy. W lutym 2007 rozpoczął karierę muzyczną wydając płytę "Private Paradise".