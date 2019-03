Niezwykle tragiczny wypadek w Warszawie. Trzech młodych mężczyzn zginęło nad ranem

Na zbiegu ulicy Puławskiej i alei Wilanowskiej w Warszawie doszło do śmiertelnego wypadku. • Fot. Facebook / TVP 3 Warszawa

sobotę nad ranem samochód marki audi z nieznanych przyczyn wjechał w słup stojący na zbiegu ulicy Puławskiej i alei Wilanowskiej w Warszawie. Autem podróżowała trójka młodych mężczyzn, żaden z nich nie przeżył.– Do zdarzenia u zbiegu al. Wilanowskiej i ul. Puławskiej doszło o godz. 3:30. Samochód z nieznanych przyczyn zjechał z pasa ruchu i uderzył w przydrożny słup – mówił w rozmowie z portalem Gazeta.pl aspirant sztabowy Tomasz Oleszczuk ze stołecznej policji.Natomiast obecni na miejscu pracownicy TVP 3 Warszawa informowali na twitterowym koncie stacji, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku była jazda z nadmierną prędkością. Stołeczna policja poinformowała już o wszczęciu śledztwa, które ma wyjaśniać okoliczności nocnej tragedii.Zgodnie z opublikowanym niedawno raportem policji dotyczącym wypadków drogowych w 2018 roku , najniebezpieczniej jest na drodze krajowej nr 7 . W ciągu ubiegłego roku doszło na niej do 374 wypadków, w których zginęły 54 osoby, a 510 zostało rannych.Zdaniem policji stale jako jednym z najczęstszych powodów wypadków na drogach jest niedostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.Źródło: Gazeta.pl