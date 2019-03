"Zwracamy się do Pani, jako nauczycielki, naszej koleżanki". Młodzi nauczyciele apelują do Agaty Dudy

Młodzi nauczyciele napisali list do Agaty Dudy. • Fot. Jakub Włodek/Agencja Gazeta





"Jest Pani jedną z nas. Doskonale zna Pani realia pracy w szkole" – tak zaczyna się list do pierwszej damy Agaty Dudy, który podczas konferencji Związku Nauczycielstwa Polskiego odczytał młody nauczyciel z Gdyni. Pytanie tylko, czy Pierwsza Dama na niego odpowie.Pisaliśmy już o tym, że nauczyciele mieli oczekiwania związane z Agatą Dudą jako nauczycielką, ale małżonka prezydenta konsekwentnie milczy. Kilka dni temu pojawiły się jednak doniesienia, jakoby w swojej macierzystej szkole w Krakowie miała mówić, że "strajk nie ma sensu." Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski skomentował, że to "jakaś bzdura". Nadzieje związane z Agatą Dudą najwyraźniej jednak nie maleją, skoro młodzi nauczycieli przygotowali do niej list. Podczas konferencji ZNP odczytał go Szymon Lepper, nauczyciel z Gdyni."Jest Pani jedną z nas. Doskonale zna Pani realia pracy w szkole. (...) Jesteśmy dobrze wykształceni, kreatywni i pełni zapału, a przede wszystkim dumni z wykonywanego zawodu. Jest to dla nas więcej niż praca" – piszą nauczyciele . Tłumaczą Agacie Dudzie, że akcja strajkowa jest wyrazem ich frustracji i desperacji."Zwracamy się do Pani, jako nauczycielki, naszej koleżanki o zrozumienie i poparcie naszych postulatów. Kochamy naszą pracę i chcemy ją wykonywać, bez troski o nasze jutro" – piszą w liście.Podczas tej samej konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz również wskazał na "pewną bierność ze strony pani prezydentowej", zaapelował też do niej, by włączyła się w dyskusję. Poinformował, że za strajkiem, który ma się rozpocząć 8 kwietnia, opowiedziało się 79,5 proc. placówek oświatowych , które brały udział w referendum.