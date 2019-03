Wiele kobiet nie przyzna się do tej dolegliwości. Wypadanie macicy to tajemnica poliszynela

Wypadanie macicy wcale nie jest rzadką dolegliwością. Nawet u młodych kobiet. • Szpital w Czeladzi

Monika Przybysz

Dr hab.n. med. Krzysztof Nowosielski Ginekolog Warto wiedzieć, że znacznej części tych problemów można zapobiec poprzez profilaktykę - ćwiczenia mięśni Kegla oraz dźwiganie ciężkich rzeczy bez użycia tłoczni brzusznej. Dzięki temu leczenia operacyjne nie będzie konieczne.

ięśnie i więzadła rozciągają się i tracą zdolność do napinania, co jest naturalnym procesem starzenia się naszego organizmu. Narządy zlokalizowane w obrębie jamy brzusznej stają się podatne na przesuwanie. Tak to "urządziła” natura, choć dla kobiet to wyjątkowo przykre i wstydliwe przeżycie.– Konsekwencją takiego rozluźnienia, gdy jak na hamaku, zawieszona jest macica i pochwa, jest obniżenie ścian pochwy i wreszcie całej macicy . Objawia się to wyczuwalnym wybrzuszeniem w pochwie lub nawet wypadaniem całej macicy. W takiej sytuacji konieczna jest interwencja medyczna – tłumaczy dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, ginekolog kierujący na co dzień oddziałem ginekologii szpitala w Czeladzi.W przypadku wypadania czy sytuacji, w której doszło już do "rozluźnienia”, może pojawiać się uczucie wewnętrznego ciśnienia lub ciężkości w okolicy miednicy. To podobne do łagodnych dolegliwości w czasie miesiączki . Zdarzają się także bóle kręgosłupa w okolicy lędźwiowo-krzyżowej oraz kłopoty z wypróżnianiem.Przy niewielkiej utracie elastyczności pewną możliwość daje pobudzenie regeneracji śluzówki pochwy i jej ujędrnienie poprzez zastosowanie lasera. Jeśli jednak obniżenie jest znaczne, konieczny jest zabieg operacyjny - plastyka pochwy, zastosowanie siatek zakładanych od strony pochwy lub laparoskopowo. Wszystkie te operacyjne metody powodują podniesienie pochwy i odtworzenie jej aparatu wieszadłowego (hamaka).Jak dodaje, laser może poprawić jędrność pochwy i co za tym idzie jakość życia seksualnego. Ale nie jest to panaceum na wszystkie kłopoty.