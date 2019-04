Jedna z najbogatszych Rosjanek zginęła w katastrofie lotniczej. Była współwłaścicielką linii lotniczych

Natalia Filewa, jedna z najbogatszych Rosjanek zginęła w katastrofie samolotu. • Fot. Screen/https://youtu.be/QfNJc2Xwv-o

a pokładzie niedużego samolotu typu Epic LT, który rozbił się w Niemczech, były trzy osoby. Jedną z nich była Natalia Filewa, jedna z najbogatszych kobiet w Rosji. – To niepowetowana strata. Filewa była świetną menedżerką i wspaniałą kobietą – powiedziała rzeczniczka rosyjskich linii lotniczych Z7. Filewa była ich współwłaścicielką.Samolot leciał z francuskiego Cannes do Egelsbach niedaleko Frankfurtu nad Menem. Podczas schodzenia do lądowania, w pobliżu miejscowości Erzhausen, runął na ziemię i natychmiast stanął w płomieniach. Według rosyjskich mediów, na pokładzie mógł być też ojciec Natalii Filewej.Niemieckie służby oficjalnie nie potwierdziły tożsamości ofiar. Zdjęcia z katastrofy są przerażające, samolot jest kompletnie wypalony. "Identyfikacja ofiar będzie trudna i może zająć kilka dni" – podaje TVN24. Kobieta miała 55 lat i uchodziła za jedną z najbogatszych w Rosji. Była m.in. współwłaścicielką linii lotniczych S7, znanych jako Siberia Airlines, drugich po Aerofłocie. Jak podaje BBC, samoloty tych linii latają do 181 miast w 26 krajach. Według magazynu Forbes, jej majątek szacowano na 600 mln dolarów.Przyczyna tragedii nie jest jeszcze znana. Informację o jej śmierci przekazują media na całym świecie.Informują też o jeszcze jednej tragedii. Samochód policyjny, który jechał na miejsce katastrofy w pobliżu lotniska zderzył się z innym autem. Zginęły dwie osoby. Trzech policjantów jest ciężko rannych – podaje BBC.