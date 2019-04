Cezary Pazura znowu zostanie ojcem? Wpis aktora wywołał lawinę spekulacji

Cezary Pazura podzielił się radosną nowiną? Aktor sugeruje, że po raz kolejny zostanie ojcem. • Fot. Instagram.com / Cezary Pazura

Bartosz Świderski

ezary Pazura pochwalił się w internecie wymownym zdjęciem, które może wskazywać na to, że aktor po raz kolejny zostanie tatą. Internauci już pospieszyli z gratulacjami, ale... czy to wszystko nie jest żartem na prima aprilis?"Znowu się udało! Już możemy powiedzieć" – napisał Cezary Pazura na Instagramie. Do swojego postu dołączył zdjęcie ze swoją żoną Edytą. Partnerka popularnego aktora z uśmiechem prezentuje na fotografii rzekomy ciążowy brzuszek.Czy to wszystko jest jednak na serio? Moglibyśmy łatwo uwierzyć w słowa Pazurów, jednak aktor opublikował swój post 1 kwietnia. To przecież dzień, kiedy niektórzy lubią pożartować i podgrzać w ten sposób emocje.Pod wpisem Pazury szybko pojawiły się komentarze internautów i jak można się domyślać – nie zabrakło gratulacji. Nie wszyscy dają się jednak przekonać i twierdzą, że to prima aprilis. "Zgrywusy" – brzmi jeden z wpisów. "Dobry żarcik, dobry, a jutro już na pewno poród" – dodał z dystansem inny użytkownik.Edyta Pazura i Cezary Pazura mają już razem trójkę dzieci: Amelię, Antosia i Ritę. Aktor wychowuje również córkę Anastazję z pierwszego małżeństwa.