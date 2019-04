Romans Sławomira z TVP jakby przygasł. Gwiazdor dostał intratną propozycję z innej telewizji

Sławomir za nowy program ma otrzymać pół miliona złotych za sezon. • Fot. YouTube.com/SŁAWOMIR, kadr z utworu "Magiera"

ławomir Zapała jest na topie od dłuższego czasu i nic nie zapowiada zmiany w tej kwestii w najbliższym czasie. Teraz "Super Express" ujawnił, że gwiazdor rock polo dostał propozycję poprowadzenia nowego programu – ale nie w TVP, a w Polsacie. Stawka finansowa wygląda z kolei co najmniej przyzwoicie.– Sławomir będzie prowadził program rozrywkowy poświęcony youtuberom. Za chwilę ruszą castingi, a efekt finalny zobaczymy najprawdopodobniej jesienią – mówi „Super Expressowi” anonimowe źródło.Artysta według tabloidu miał się długo nie wahać – także dlatego, że za jeden sezon programu zaproponowano mu pół miliona złotych.Romans Sławomira Zapały z Polsatem trwa dość długo. Wokalista najpierw wystąpił w dwóch programach stacji – "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" oraz w "Twoja twarz brzmi znajomo". Wystąpił też na sylwestrowej imprezie Polsatu (obok TVP).Niemniej jednak do tej pory Sławomir swój program telewizyjny miał właśnie w TVP, gdzie razem ze swoją żoną Kajrą prowadzili "Big Music Quiz" , i według informacji medialnych za jeden odcinek otrzymywał 25 tys. zł. Program się jednak skończył, a teraz nowy ma znaleźć się właśnie w ramówce Polsatu.źródło: se.pl