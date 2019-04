Jarosław Gowin "wyjaśnił", czym grozi Polakom wygrana Koalicji Europejskiej. "Ścieżka rumuńska"

Jarosław Gowin jest przekonany, że realizacja obietnic złożonych przez Kaczyńskiego jest trudna, ale możliwa. Wicepremier podkreśla, że dopiero wygrana opozycji będzie oznaczać kryzys gospodarczy. • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

arosław Gowin podkreślił, że nie jest politykiem PiS, ale w pełni zgadza się z polityką, jaką prowadzi partia Jarosława Kaczyńskiego. Jego zdaniem "piątka Kaczyńskiego" to świetny, choć trudny do realizacji program dla Polski, a w przypadku wygranej w wyborach Koalicji Europejskiej Polsce grozi kryzys, z jakim mamy do czynienia w Rumunii. Jarosław Gowin w wywiadzie dla "Dziennika Gazeta Prawna" stwierdził, że w związku z realizacją "piątki Kaczyńskiego" Polsce nie grozi krach, do jakiego doszło w Grecji . Ten zdaniem polityka "był wynikiem dziesiątków lat nieodpowiedzialnej polityki kolejnych rządów oraz szerokiego społecznego nawyku unikania podatków".Według Gowina Polsce grozi raczej wejście na ścieżkę rumuńską. Ale nie wtedy, gdy będą realizowane obietnice Jarosława Kaczyńskiego, ale wówczas, gdy wygra opozycja. Gowin jest przekonany, że Koalicja Europejska będzie chciała Polakom rozdać więcej pieniędzy, niż jest w budżecie. "Piątka Kaczyńskiego" jest trudna do wykonania, ale możliwa do pogodzenia z rygorami budżetowymi – stwierdził Gowin. Wicepremier podkreślił, że obietnice złożone przez Kaczyńskiego nie będą miały bezpośredniego przełożenia na wynik wyborów. – Transfery społeczne przestały wpływać na decyzje wyborcze Polaków – zasugerował Gowin źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"