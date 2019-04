PiS wciąż na czele. Ale najnowszy sondaż powinien dać Kaczyńskiemu do myślenia

Zjednoczona Prawica prowadzi w sondażu IBRIS z Koalicją Europejską. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

jednoczona Prawica pokonałaby w wyborach do Europarlamentu Koalicję Obywatelską, gdyby odbyły się one w ostatnią niedzielę. Niemniej jednak w porównaniu do ostatniego sondażu IBRIS obóz rządzący zanotował największy spadek. PiS w koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem uzyskało 39 proc. głosów , a to o 2,6 p.p. mniej niż w poprzednim badaniu. Koalicja Europejska, tworzona przez PO, SLD, PSL, Nowoczesną i Zielonych zdobyła 36,5 proc. poparcia. To minimalnie – o 0,7 p.p. – gorszy wynik niż we wcześniejszym sondażu.Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Wiosna Roberta Biedronia z 6,1 proc. głosów i Kukiz'15 z poparciem 6 proc. Na dalszych miejscach znalazła się Konfederacja (3,9 proc.), Lewica Razem i Polska Fair Play (po 2 proc.). Taki rezultat dałby PiS 24 euromandaty, a Koalicji Europejskiej 22. Po 3 zdobyłyby Wiosna i Kukiz'15.Sondaże przed wyborami do PE ukazują się praktycznie codziennie. Czołowe bloki wyborcze idą łeb w łeb. Raz wygrywa PiS, a raz KE . Nietypowe badanie w tym świetle przeprowadził Kantar na zlecenie Europarlamentu. To skumulowane wyniki z czterech sondaży z ostatniego miesiąca krajowych ośrodków uznanych przez Kantar za wiarygodne.W takim układzie Koalicję Europejską popiera 39,3 proc. wyborców, PiS – 38,3 badanych. Inne ugrupowania właściwie nie liczą się w tym wyścigu. Próg wyborczy minimalnie przekracza Wiosna Roberta Biedronia (6,5 proc.).źródło: " Fakt