"Wewnętrzny grubas" czyli intruz, który może siać spustoszenie w twoim życiu

Godziny spędzone na siłowni na nic się zdadzą, jeśli zmiany nie zajdą także w głowie.

Jako dziecko byłam mega chuda i mało co jadłam. Ale potem zaczęłam przybierać na wadze i często słyszałam, żebym tyle nie jadłam, bo będę gruba i nikt mnie nie zechce. Moi rodzice komentowali to także w ten sposób: "chłopcom się to nie spodoba, schudnij trochę".

Raz, jak mierzyłam sandały na jakieś wesele, tata powiedział: "ładnie, ale masz tłuste nogi, gdybyś schudła, byłoby ładniej". No i jak sięgasz w otoczeniu rodziny po ciastko, ciasto i widzisz te spojrzenia. I pada komentarz: "Może już wystarczy?".

Jak miałam 14 lat usłyszałam: "Powinnaś uważać. Wkrótce będziesz się wstydziła pokazać nogi".

Kiedy byłam nastolatką podczas oglądania serialu usłyszałam: "Ta aktorka waży ze dwa razy mniej niż ty", albo: "Masz bardzo szerokie biodra, ale wystarczy że będziesz robić to ćwiczenie 20 minut dziennie".

ieważne czy ważysz 50 kilogramów, czy 90. Nieważne czy masz nadwagę, czy w kostiumie kąpielowym prezentujesz się idealnie (albo w kąpielówkach, ponieważ problem dotyczy także panów), on zawsze jest z Tobą. On czyli wewnętrzny grubas. Głos, który nie liczy się z rozmiarem i odbiciem w lustrze. Tak dobrze zadomowił się w twojej głowie, że nie jesteś w stanie spojrzeć na siebie inaczej niż jego oczami.Guzik prawda. Nic się nie zmieni. Nie zmieni się, jeżeli zmiany nie zajdą w twojej głowie. Oczywiście będziesz zabierać do przymierzalni ubrania mniejsze o kilka rozmiarów, ale siedząc ze znajomymi na kanapie na wszelki wypadek zawsze będziesz zasłaniać brzuch poduszką.– Ten "wewnętrzny grubas" odzywa się wtedy właśnie, kiedy np. jesteś na imprezie i dobrze się bawisz. Nagle zaczynasz myśleć: "jeju, oni to mogą jeść, a ja nie mogę". A tak naprawdę, to są tylko kalorie. To nie jest tak, że oni nie przytyją, a ty przytyjesz. Cały czas trwa walka z wewnętrznym głosem, który podpowiada ci, że jesteś gruba, wyglądasz gorzej niż inni. Ciągle sobie czegoś odmawiasz , ciągle stawiasz sobie jakieś granice – szczerze przyznaje Kamila.Dziewczyna pracuje nad sobą od 14 lat. Ona nazywa to walką z samą sobą. Ma na koncie zarówno sukcesy, jak i porażki. Udało jej się schudnąć 20 kg, a w pewnym momencie waga pokazywała nawet 30 kg mniej. Mimo tego, ciągle wydaje jej się, że wygląda tak samo.– To nie jest ważne jak wyglądasz, ważne jest jak się czujesz. Jeżeli nawet cały świat będzie ci mówił, że dobrze wyglądasz, a ty uważasz, że jesteś za gruba, to tak będzie – podkreśla nasza rozmówczyni i jednocześnie zaprzecza, że mniejszy rozmiar nie oznacza pewnej życiowej zmiany.Jej zdaniem, kiedy waży się mniej, jest po prostu dużo lepiej. Nie wierzy osobom z nadprogramowym bagażem, że są szczęśliwe. – Owszem, schudnięcie odmienia życie, bardzo odmienia. Uważam, że kobiety, które są bardzo otyłe i mówią, że jest im super, nie mówią prawdy – dodaje.Komentarze cioci, wujka, babci podczas rodzinnego spotkania nie znikają wraz z zamknięciem drzwi za ostatnim gościem. Być może to właśnie dyskusje jak dorodnym dzieckiem jesteś, lub nawet rzucone mimochodem zdania, stworzyły w twojej głowie wygodne posłanie dla "wewnętrznego grubasa".Przyczyn problemów z akceptacją siebie właśnie w relacji z mamą dopatruje się Dagmara. Jest naprawdę piękną i szczupłą kobietą. Ona uśmiecha się, gdy słyszy komplementy, ale tak naprawdę nie wierzy w to co słyszy.– Moja mama zawsze podkreślała, że ładna to jest moja siostra, dlatego ja mam być ta mądra – wspomina Dagmara. O swoich uczuciach nie mówi jednak głośno. Nie chce, aby ktoś posądził ją o kokietowanie.Ten przypadek nie jest odosobniony. Założę się, że w otoczeniu każdego z nas znajdzie się ktoś taki, kto będzie miał coś do powiedzenia w tej sprawie. Nie byłam szczególnie zszokowana, kiedy podczas jednego z wieczorów spędzonego w kobiecym gronie, każda z nas mogła dodać swój wątek do tej opowieści.Iwona na szczęście nie ma takich wspomnień. W rozmowie z nami wspomina także, że przez większość dzieciństwa była szczupła. – Zawsze miałam dobre relacje z jedzeniem. Mama nie zmuszała mnie do niego. Po prostu w pewnym momencie było mnie za dużo i czułam się inna od ludzi mnie otaczających – opowiada. Dziś bardzo o siebie dba . Jest aktywna i zwraca dużą uwagę na to, co ląduje na jej talerzu . Dla znajomych jest wzorem. Przyznaje jednak, że takie życie nie jest łatwe, ponieważ jak każdy ma słabości. – Już zawsze będę siebie kontrolowała. Zawsze będę czuła się barczysta i większa od innych. Zawsze – mówi Iwona i dodaje, że tego obrazu w jej głowie nie zmienią zachwyty nad jej metamorfozą. Kiedy pytam, jaki jest jej "wewnętrzny grubas", bardzo szybko i konkretnie go opisuje. – Mój "wewnętrzny grubas" ma duży brzuch i bardzo chude rączki. Bardzo się wstydzi tego brzucha i czasami mówi: "Jesteś taka biedna, poużalaj się nad sobą". Tak się właśnie ujawnia, mówi też: "Dobra jesteś gruba i zawsze taka będziesz, możesz popłakać, pomarudzić" – przyznaje rozmówczyni naTemat.Co jednak znaczące, szybko dodaje, że ten intruz jest jednak częścią jej osobowości. Nie zabiera jej siły, pozbawia jedynie odrobiny radości. "Wewnętrzny grubas" czuje się w jej głowie komfortowo, bo i ona korzysta z jego obecności. Może na przykład zrzucić na niego winę za swoje niepowodzenia.– Czasami mam problem z przyznaniem się do porażek i wtedy bardzo potęguję w sobie to uczucie. Mam też żal do ludzi, którzy są od zawsze szczupli i wtedy sobie myślę, że taka osoba może wszystko jeść, a ja nie mogę. Ja wiem, że ja nie mogę – przyznaje.Ciągle się oceniamy i uważamy, że stale robią to także inni. Pewnie jest w tym sporo racji. Kolejne diety na nic się zdadzą, jeśli podszepty "wewnętrznego grubasa" sprawiają, że czujemy się fatalnie, a wręcz bezwartościowo. Być może potrzebna będzie rozmowa ze specjalistą, który pomoże nam pokonać krytyczny głos w głowie.To nic takiego? Nie ma po co z tym walczyć, lepiej zaakceptować? Można i tak, ale pewnie łatwiej jest żyć, kiedy po prostu lubi się siebie. Są przecież osoby, które nigdy nie były z siebie zadowolone. Być może kompleksy dotyczące ciała są tylko zewnętrznym objawem zupełnie innych zmagań.Stawiamy sobie wiele wymagań, których najczęściej nie da się spełnić, a jeśli nawet, to pojawiają się kolejne i kolejne. Piękni i mądrzy są wszyscy dookoła, tylko nie ty. Niekończąca się historia. – Teraz trochę już to zwalczyłam w sobie, ale kiedyś naprawdę musiałam się ciągle ważyć. To było jak nałóg. Bolało mnie, jeśli nie stanęłam na wagę rano – kończy rozmowę Kamila.