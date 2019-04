A to niespodzianka! Marvel wypuścił trzeci zwiastun "Avengersów" z nowymi scenami

"Avengers: Koniec gry" to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku • Fot. Screen z YouTube / Marvel Entertainment

apięcie sięga zenitu – do premiery "Avengers: Koniec gry" zostały już bowiem cztery tygodnie. Na samym półmetku oczekiwania fani dostali od Marvela specjalny prezent: minutowy materiał z nowymi scenami z filmu.Mimo że opublikowany we wtorek filmik oficjalnie nie nazywa się zwiastunem, to tym właśnie niewątpliwie jest. Tym samym jest to już trzecia zapowiedź "Avengers: Końca gry" , filmu, który będzie kontynuacją "Avengers: Wojny bez końca".Superbohaterowie – na czele z Kapitanem Ameryką i Iron Manem – stawią czoła Thanosowi, który zgładził połowę światowej populacji (na temat tego, jak Thanos miałby zostać pokonany, powstała już nawet dość absurdalna teoria ).Co wyjawia nowy materiał? Dużo smaczków. Widzimy między innymi, że Tony'emu Starkowi udało się wrócić z Kosmosu na Ziemię i spotka się ze swoją ukochaną Pepper. Oprócz tego dojdzie do sceny, na którą fani czekali od "Kapitana Ameryki: Wojny bohaterów" – Stark pojedna się z Kapitanem Ameryką. Zobaczymy też, jak superbohaterowie idą na miejsce starcia z Thanosem, a Nebula i Rocket podtrzymują się na duchu."Avengers: Koniec gry" wejdzie do polskich kin już 25 kwietnia, a dzień wcześniej będzie szansa, aby obejrzeć film przedpremierowo. 2 kwietnia ruszyła już przedsprzedaż biletów na seanse filmu.