Biegły psychiatra wydał opinię o stanie Komendy. Może rozpocząć walkę o odszkodowanie

oprawił się stan Tomasza Komendy. Biegły psychiatra powołany przez prokuraturę ustalił, że niewinnie skazany za morderstwo i gwałt Małgosi z Miłoszyc może uczestniczyć w przesłuchaniach. Uniewinniony Komenda zaczyna więc walkę o wielomilionowe odszkodowanie.Prokuratura potrzebowała opinii, by sprawdzić, czy niewinny mężczyzna może zostać przesłuchany . – Mamy już wynik badania. Stan Tomasza Komendy pozwala na jego udział w czynnościach. Potwierdził to biegły, który badał mężczyznę. Nie ma przeszkód, by został przesłuchany. Na razie jednak nie ustaliliśmy daty wezwania – powiedział Wirtualnej Polsce Tomasz Szczepanek z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.Także pełnomocnik Komendy Zbigniew Ćwiąkalski potwierdza, że czuje się on dużo lepiej. Oznacza to, że Ćwiąkalski będzie mógł złożyć wniosek o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie i pobyt w więzieniu, gdzie był bity i poniżany . Na początku była mowa o 18 mln zł – 1 mln zł za każdy rok w więzieniu.– Na pewno nie będzie to kwota rzędu kilkunastu milionów. Na razie nie chcę podawać szczegółów – uciął Ćwiąkalski. Wnioski (dołączony będzie także wniosek o odszkodowanie) do Sądu Okręgowego we Wrocławiu ma złożyć w drugiej połowie przyszłego tygodnia.Samopoczucie niewinnie skazanego pogorszyło się na początku roku . Jego stan psychiczny miał być dużo gorszy niż bezpośrednio po opuszczeniu więzienia.– Ma takie dołki, że odłożyliśmy na razie czynności związane z przygotowaniem wniosku o zadośćuczynienie. Tyle lat za kratami robi swoje. Bardzo odczuwa niedostosowanie do życia w świecie, jaki zastał po opuszczeniu zakładu karnego – tłumaczył wtedy Ćwiąkalski.źródło: Wirtualna Polska