Na Słowacji polska odzież patriotyczna jest używana jako odzież... robocza. Z bardzo logicznego powodu

Nie tak to miało chyba wyglądać.

olscy "prawdziwi" patrioci, których na polskich ulicach można rozpoznać po noszeniu "patriotycznej" odzieży, nie będą zadowoleni z tego, co można zobaczyć na zdjęciu zrobionym przez jednego z użytkowników Twittera w jednej ze słowackich fabryk. Nikt się bowiem nie spodziewał takiego przeznaczenia bluz z powstańczą kotwicą."Wybrałem się z gospodarską wizytą do dostawcy na Słowację. Wchodzę na halę produkcyjną i... oniemiałem. Wszyscy pracownicy ubrani w gustowną odzież patriotyczną . Widząc moje zdziwienie, właściciel poinformował mnie, że to były najtańsze ubrania, jakie znalazł na rynku" – napisał na Twitterze przedsiębiorca Marcin Balon, który dołączył zdjęcie z pracownikami ubranymi w polskie "patriotyczne bluzy".Od razu pojawiły się pytania o to, czy kupujący i noszący te ubrania wiedzą, jaki symbol się na nich znajduje.Po wyjaśnieniach byli bardzo zdziwieni, ale jak podkreśla autor, prędzej czy później symbole patriotycznego zrywu tak musiały skończyć.Prawdopodobnie noszone przez pracowników słowackiej firmy ubrania to tzw. II gatunek, czyli ubrania z fabryczną wadą, co nie zmienia faktu, że bluzy z powstańczą kotwicą (lub czymś ją przypominającym) używane są do mało odświętnych celów.