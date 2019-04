Ręce przy sobie! W Amsterdamie zostało otwarte pierwsze kino porno w "5D"

W Amsterdamie otwarto pierwsze kino porno 5D. • Fot. Kadr z kanału YouTube Omroep PowNed

Bartosz Świderski

Kino porno 5D dostarcza gościom niepowtarzalnych doświadczeń. • Fot. screen z PowNed

dpowiednia rozrywka we właściwym miejscu. Nowe kino porno 5D zostało otwarte w słynnej dzielnicy czerwonych latarni w Amsterdamie. Oczywiście nie istnieje coś takiego jak piąty wymiar, dlatego "5D" w nazwie tego grzesznego przybytku odnosi się do pewnych gadżetów, które mają uczynić doświadczenie wizyty w kinie porno jeszcze bardziej wyjątkowym.Chodzi między innymi o poruszające się krzesła, sztuczne podmuchy wiatru, czy armatki wodne zamontowane na sali kinowej. Bilety w cenie 12,5 euro (ok. 54 zł) pozwalają na obejrzenie jednego dziesięciominutowego filmu.Produkcje wyświetlane w kinie w dzielnicy czerwonych latarni zostały przygotowane przez jego właścicielkę, która do pomocy zaprosiła gwiazdę filmów dla dorosłych – Kim Holland.– Film w bardzo zabawny i erotyczny sposób pokazuje wizytę pewnego mężczyzny w dzielnicy Czerwonych latarni – opisuje produkcję właścicielka kina w rozmowie z MailOnline Travel. – Turysta odwiedza słynny klub ze striptizem "Bananenbar", zagląda do legendarnych okien, a także uprawia seks w jacuzzi – dodaje kobieta.Bilety na te bardzo niegrzeczne filmy można nabyć na oficjalnej stronie internetowej kina . Są dostępne także w kasie na wejściu do 5D Porno.źródło: "Daily Mail"