Tutaj PiS ma nikłe szanse na wygraną. Jest najnowszy regionalny sondaż do PE

W Wielkopolsce PiS notuje wynik sondażowy sporo niższy niż Koalicja Europejska. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

W

Ewa Kopacz ma największe poparcie w najnowszym sondażu IBRIS. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

edług sondażu IBRIS blisko 41,2 proc. badanych w okręgu wielkopolskim odpowiedziało, że zdecyduje się oddać swój głos w wyborach na Koalicję Europejską. Na partię rządzącą w wyborach do europarlamentu chce zagłosować 33,2 proc. pytanych. Tym samym PiS zajmuje drugie miejsce w sondażu.Największym poparciem wśród polityków kandydujących w nadchodzących wyborach może pochwalić się była premier Ewa Kopacz, która jest numerem 1 koalicyjnej listy. Tuż za nią w sondażu plasują się m.in. kandydat PiS Zdzisław Krasnodębski oraz dwójka z listy Koalicji Europejskiej , czyli Leszek Miller.– Z dużą pewnością można wskazać, że mandaty obejmie właśnie ta trójka polityków. Jednak w tym okręgu mogą być rozdzielone także dwa dodatkowe mandaty – zaznacza szef IBRIS , Marcin Duma. Jak informuje, o ewentualne mandaty do Brukseli mogą powalczyć Adam Szejnfeld i Andrzej Grzyb z koalicji. Wśród polityków PiS wymienia się zaś m.in. Andżelikę Możdżanowską i Joannę Lichocką.Ponad progiem wyborczym w sondażu dotyczącym Wielkopolski znalazły się jeszcze dwie partie: Wiosna (6,7 proc.) i Kukiz’15 (5,3). Wybory do Parlamentu Europejskiego mają odbyć się w maju tego roku. Wielu ministrów zadeklarowało w nich swój udział. Z tego też względu partia PiS szykuje już zmiany w rządzie źródło: Radio ZET