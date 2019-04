May znowu próbuje się wymigać. Brytyjska premier pisze do Tuska z nową prośbą

Premier May prosi Donalda Tuska o przełożenie terminu brexitu. • Fot. Facebook.com/europeancouncilpresident

remier Theresa May napisała list, w którym prosi szefa Rady Europejskiej o możliwość przełożenia brexitu na 30 czerwca. Ma nadzieję, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nastąpi przed wyborami do europarlamentu.– Gdyby brytyjskiemu parlamentowi udało się ratyfikować umowę dotyczącą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii przed tym terminem, brexit nastąpiłby wcześniej – oznajmiła w liście May.Szefowa rządu napisała też, że Wielka Brytania rozpocznie przygotowania do majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli jednak do 23 maja nie uda się pomyślnie przeprowadzić brexitu, a ratyfikacja okazałaby się niemożliwa, państwo weźmie udział w europejskich wyborach. May liczy jednak na to, że do rozłamu dojdzie wcześniej. Donald Tusk zaproponował już Wielkiej Brytanii inne rozwiązanie . Według informacji BBC, szef Rady Europejskiej zasugerował premier May opóźnienie brexitu o 12 miesięcy. Zgodę na to musiałyby wydać pozostałe państwa członkowie UE podczas nadzwyczajnego szczytu unijnego, który ma się odbyć 10 kwietnia. Brexit , który był początkowo wyznaczony na 29 marca, w wyniku komplikacji przesunięto na 12 kwietnia. Nie wiadomo jednak, czy Brytyjczykom uda się wyjść z Unii w tym terminie.źrodło: BBC