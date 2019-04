Na jesień każda będzie chciała zostać "Dancing Queen". Legendarna ABBA zapowiedziała powrót

Kultowy zespół disco zapowiedział dwie nowe piosenki. • Fot. Instagram / ABBA

prócz fanów szwedzkiej legendy disco, z tej wiadomości ucieszą się również wszyscy organizatorzy telewizyjnych imprez sylwestrowych. ABBA zapowiedziała swój powrót, a nowe piosenki pojawią się we wrześniu lub październiku.Nigdy nie mów nigdy. Drogi członków ABBY rozeszły się po pożegnalnym występie, który odbył się 11 grudnia 1982 roku w szwedzkiej telewizji. Zespół później pokazywał się zaledwie kilkukrotnie w pełnym składzie, jak np. przy okazji premiery filmu "Mamma Mia!". Jego członkowie jednak dementowali wszelkie pogłoski o ponownym wejściu na drogę estradową.W końcu jednak 27 kwietnia 2018 roku Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus i Agnethe Fältskog wrócili do studia , czego efekty poznamy już na we wrześniu lub październiku bieżącego roku. Nowe piosenki będą zatytułowane "I Still Have Faith in You" oraz "Don't Shut Me Down".Przy okazji warto dodać, że 5 kwietnia Agnethe Fältskog obchodzi swoje urodziny. Szwedzka wokalistka skończyła w piątek 69 lat.Źródło: "Variety"