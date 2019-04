List wójta Kadzidła rozchodzi się po sieci. Jego treść nie spodoba się Kaczyńskiemu

Jarosław Kaczyński i przedstawiciele jego partii zorganizowali konwencję w Kadzidle, ale chyba nie znali wszystkich faktów... • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

rawo i Sprawiedliwość wybrało dość specyficzną lokalizację na przeprowadzenie swojej sobotniej konwencji. W końcu od 13 lat rządzi tam wójt, który nie jest zwolennikiem tej partii. Co więcej, jak podaje portal Eostroleka.pl, niedługo przed konwencją wysłał list zaadresowany do nauczycieli, w którym poparł ich protest i skrytykował obecną władzę. Nic dziwnego, że na konwencji wójta nie było.Niedopatrzenie, czy celowe zagranie polityczne? Można zastanawiać się, co kierowało władzami Prawa i Sprawiedliwości, że na miejsce konwencji wybrano Kadzidło – gminę, w której od lat rządzi Dariusz Łukaszewski i któremu nie jest z PiSem po drodze. Mało tego, w ubiegłorocznych wyborach samorządowych wywalczył reelekcję już w pierwszej turze i wyeliminował swoją kontrkandydatkę Annę Śniadach, którą popierał PiS Dodatkowo jeszcze przed konwencją, bo 19 marca, wójt wysłał list zaadresowany do nauczycieli, w którym popiera ich strajk i krytycznie odnosi się do władzy – informuje portal Eostroleka.pl . Przeczytać w nim można, że Łukaszewski, który sam jest nauczycielem i wie, jakie trudy muszą znosić jego koledzy i koleżanki.– Moi oświatowi przyjaciele, nauczycielki i nauczyciele, nie marzą o rezydencjach, luksusowych samochodach, odległych podróżach. Pragną jednak spokoju dla swych rodzin, stabilizacji finansowej, szacunku – czytamy w liście wójta, który zwraca się w nim także bezpośrednio do rządzących.– Wspieranie oświaty nie powinno być nigdy nazwane stratą pieniędzy. Przeciwnie. Wymaga jednak rozsądnej, odpowiedzialnej, odważnej polityki państwa, której nauczyciele oczekują od wielu lat.(...)To nie nauczyciele biorą zakładników. To oświata staje się od lat zakładniczką kolejnych wyborów, politycznych gier, mylnych wizji, ekstrawaganckich pomysłów kolejnych reformatorów, którzy za nic nie odpowiadają – napisał Łukaszewski.źródło: Eostroleka.pl