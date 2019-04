Pawłowicz zwymyślała Timmermansa za agitację przeciwko "legalnie wybranemu rządowi"

Krystyna Pawłowicz skrytykowała Fransa Timmermansa, który w niedzielę przyjechał do Warszawy. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

izyta Fransa Timmermansa w Polsce musiała podgrzać emocje wśród polityków PiS. Krystyna Pawłowicz napisała wprost, co myśli o wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Nazwała go "bezczelnym, tchórzliwym człekiem". Frans Timmermans pojawił się w niedzielę w Warszawie . Spotkał się z Robertem Biedroniem, w planach miał również rozmowę z Włodzimierzem Czarzastym.Wiceszef KE znowu miał możliwość skomentowania działań polskich władz w kontekście sądownictwa. Podczas konferencji prasowej z liderem Wiosny powiedział m.in., co myśli o procedurach dyscyplinarnych wobec sędziów za kierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – To nie do pomyślenia, żeby władze jakiegoś kraju mieszały się w to prawo – oznajmił polityk.Słowa Timmermansa bardzo nie spodobały się Krystynie Pawłowicz, która wcześniej już nie raz krytykowała wiceszefa KE. Tym razem zrobiło się naprawdę ostro, a posłanka nie przebierała w słowach."W Warszawie bezprawne chuligaństwo polityczne F. Timmermansa i agitacja przeciw legalnemu polskiemu rządowi.... Czy ten bezczelny, tchórzliwy człek odważy się agitować wyborczo przeciw A.Merkel i Macronowi w Berlinie i w Paryżu...Poniżanie Polski w Polsce przez unijnego awanturnika – napisała PawłowiczPrzypomnijmy, że w środę KE wszczęła wobec Polski postępowanie o naruszenie prawa unijnego. Chodzi o system odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędziów. KE uważa, że narusza on niezawisłość sędziowską i nie daje gwarancji ochrony sędziów przed kontrolą polityczną.