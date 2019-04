Będzie jeszcze jedna propozycja dla nauczycieli. Ma ją przedstawić sam Morawiecki

Do negocjacji z nauczycielami być może wkroczy niebawem sam premier Mateusz Morawiecki. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

C

zy Mateusz Morawiecki przejmie negocjacje z nauczycielami? Coraz poważniej brane jest to pod uwagę. Mogą to potwierdzać także sygnały płynące od związkowców, że dalsze rozmowy w tej konfiguracji nie mają sensu – podaje Onet.Rząd ma przedstawić nową propozycję kompromisu z nauczycielami. Znaleźć ma się w niej między innymi zapowiedź jeszcze szybszych podwyżek dla nauczycieli niż do tej pory strona rządowa proponowała – Będziemy chcieli jak najszybciej usiąść do stołu rozmów i znaleźć wyjście, by jak nie zakończyć, to zawiesić na czas egzaminów gimnazjalnych strajk nauczycieli. Wkrótce podamy szczegóły naszej propozycji – powiedział jeden z bliskich współpracowników Mateusza Morawieckiego.Przypomnijmy, po fiasku wieczornych rozmów jedynie nauczycielska Solidarność podpisała porozumienie z rządem. Inne związki: ZNP i FZZ zgodnie z zapowiedziami przystąpiły do strajku. Okazało się jednak, że uczestniczą w nim także przedstawiciele oświatowej Solidarności. Jej szef Ryszard Proksa zaapelował do swoich nauczycieli o niedołączanie do strajku Także Beata Szydło podsumowała w poniedziałek negocjacje z nauczycielami i jeszcze raz poprosiła ich o powrót do rozmów . Odpowiedzialnością za ich fiasko personalnie obarczyła Sławomira Broniarza.źródło: Onet