Już nie tylko polisa od zalania i pożaru. Zobacz, co jeszcze możesz dziś dostać ubezpieczając mieszkanie

Pakiety domowego assistance to już nie tylko pomoc fachowców. Niektóre firmy oferują również organizację opieki nad dziećmi czy osobami starszymi. • Fot. 123rf.com / BlueOrange Studio

Monika Przybysz

D

o kogo dzwonisz, kiedy po wejściu do mieszkania okazuje się, że pękła rura, cały przedpokój tonie w wodzie, a ty już wiesz, że za parę godzin nie będziesz w stanie odebrać dzieci ze szkoły, bo będziesz musiał naprawiać skutki tego armagedonu? Są tacy, którzy wiedzą. że mogą wtedy wybrać numer… infolinii ubezpieczyciela.

W dobie kupowania mieszkań i budowania domów na kredyt ubezpieczenie mieszkania przestało być kwestią dyskusyjną. Do posiadania polisy, poza zdrowym rozsądkiem, obligują nas warunki finansowania pożyczki. Z punktu widzenia konsumenta taki “przymus” daje efekty pozytywne. Większy popyt zaostrza konkurencję wśród firm ubezpieczeniowych, które niemal na wyścigi wzbogacają polisy o dodatkowe usługi.



Ramy podstawowej ochrony, jaka wchodzi wchodzi w skład ubezpieczenia mieszkania zarysowane są następująco: ochroną mogą zostać objęte mury, czyli bryła danej nieruchomości, elementy stałe, czyli podłogi, tynki, kafle, a także elementy ruchome czyli wyposażenie takie jak sprzęt AGD, RTV czy meble.



O tym, w jakim zakresie dany element zostanie objęty ochroną decydują zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przed zakupem polisy warto przejrzeć je bardzo dokładnie - to tam bowiem znajdziemy informacje o dodatkowych usługach, do jakich mamy dostęp w ramach polisy.Wspomniana na początku opcja organizacji opieki nad dzieckiem w sytuacji “ekstremalnej” może być jedną z nich. Polisa ubezpieczenia mieszkania coraz częściej uprawnia jej posiadacza do korzystania z pakietu asssistance.Pakiety assistance dostępne w ramach ubezpieczenia mieszkania różnią się w zależności od firmy. Ogólna zasada tego typu usług jest jednak wspólna dla wszystkich: w wybranych sytuacjach losowych nasza rola w organizacji pomocy ogranicza się do kontaktu z ubezpieczycielem i streszczenia, z jakiego rodzaju zdarzeniem przyszło nam się zmagać. To konsultant skontaktuje się w naszym imieniu z odpowiednią instytucją.Najpopularniejsze opcje dostępne w ramach pakietów assistance to pomoc fachowców. Warto wiedzieć, które usterki musimy rzeczywiście naprawiać na własną rękę, a które mogą pomogą nam zlikwidować specjaliści, których wyśle do nas ubezpieczyciel.Co naprawią fachowcy? Elektrykę, sprzęty AGD i RTV, usterki hydrauliczne, wybite szyby czy wyłamane drzwi oraz inne, ujęte w OWU elementy wyposażenia mieszkania. Warto podkreślić, że zaangażowanie właściciela polisy ogranicza się w przypadku takiej interwencji do otwarcia drzwi i wskazaniu usterki - koszt robocizny oraz części zamiennych zostaną rozliczone w ramach kosztów ubezpieczenia - pod jednym warunkiem.Pomoc assistance dotyczy jedynie zdarzeń losowych. Jeśli więc w przypływie rozgoryczenia wynikiem piłkarskiego meczu przegranego w wirtualnym świecie zdarzy wam się cisnąć padem w ekran, naprawę telewizora musicie zorganizować na własną rękę. Kiedy kineskop spali się w wyniku uderzenia pioruna - spokojnie możecie dzwonić do konsultanta.Pakiety asssistance mogą zawierać również mniej standardowe usługi. Niektórzy ubezpieczyciele oferują na przykład wspomnianą na początku opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, a nawet zwierzętami domowymi, które w wyniku zdarzeń losowych nie mogą w danym momencie przebywać w domu. Firma może również zwrócić nam koszty opieki, jeśli będziemy zmuszeni jednak zorganizować ją na własną rękę.Niektórzy ubezpieczyciele rekompensują również koszty dodatkowe, jakie będziemy zmuszeni ponieść na przykład w związku z ochroną mienia, pozostałego w mieszkaniu do którego wcześniej wyważono drzwi. Zwrotowi mogą podlegać również koszty zakwaterowania poza domem, w którym miał miejsce na przykład pożar.Zdarza się, że ubezpieczyciele w ramach infolinii assistance oferują również dostęp do opieki medycznej, a nawet dowóz leków, po które w wyniku choroby nie jesteśmy w stanie samodzielnie podejść do apteki.Zakres świadczeń w ramach pakietów assistance nieustannie się rozszerza - warto więc co jakiś czas sprawdzać, czy do jakich świadczeń możemy mieć dostęp w ramach posiadanej polisy.