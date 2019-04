Najbliższe dni będą naprawdę nieprzyjemne. Zobacz, gdzie spadną deszcze

Pogoda ma pogorszyć się najbardziej na północy Polski. • Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Gazeta

o kilku pogodnych dniach pogodne niebo mają zastąpić od środy chmury i deszcz. W całej Polsce drastycznie spadną też temperatury. Odczujemy to zwłaszcza w najbliższych dniach.Po w miarę ciepłym i słonecznym wtorku od środy ma jednak przyjść ochłodzenie i w niektórych regionach Polski temperatury mogą spaść nawet o 7 stopni.W północnej części kraju spodziewane są opady deszczu. Padać będzie zwłaszcza na Pomorzu. Na północy mogą też wystąpić sporadyczne przejaśnienia, których niestety nie uświadczą mieszkańcy południa Polski.W środę w stolicy ma być pochmurno, jednak od czasu do czasu na niebie pojawi się słońce. Temperatura w Warszawie będzie wynosić około 9 stopni.W czwartek nastąpi jeszcze większe pogorszenie pogody. Temperatury w całej Polsce spadną poniżej 10 stopni. Tym razem role się odwrócą i to na północy kraju będą chmury, zaś na południu zapowiada się całkiem słonecznie. W następnym tygodniu wypada Wielkanoc i jak wynika z najnowszych prognoz meteorologicznych, tegoroczne święta mają być na szczęście pogodne źródło: RMF 24