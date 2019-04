Była szybsza niż dr Google. Ofiara katastrofy smoleńskiej, o której za mało się mówi

Krystyna Bochenek prowadziła w Polskim Radiu Katowice bardzo popularny magazyn medyczny. • Fot. Bartek Barczyk / Agencja Gazeta

Monika Przybysz

Krystyna Bochenek była bardzo energiczną osobą. Potrafiła swoim entuzjazmem zarażać tłumy ludzi. • Fot. Bartek Barczyk / Agencja Gazeta

Kadr z teledysku do Zjazdu Krystyn, który organizowała Krystyna Bochenek. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

rystyna Bochenek - dziennikarka, działaczka społeczna, pasjonatka medycyny, potrafiła całą Polskę "zagonić” do pisania dyktand, zbiorowego mycia zębów, a przede wszystkim do słuchania legendarnego magazynu medycznego na antenie Polskiego Radia Katowice. Wszystkie wspomnienia o niej kończą się jednym wnioskiem: była specjalistką od rzeczy niemożliwych. Wcześniej niż dr Google odkryła, że zainteresowanie tematami medycznymi będzie gigantyczne.Mija 9 lat od tragedii pod Smoleńskiem , w której zginęło 96 osób. Na pokładzie samolotu– obok najważniejszych osób w państwie, była także ówczesna wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek. Nie bała się zadawać trudnych pytań profesorom medycyny, wybitnym osobowościom, światowej sławy specjalistom. Do bólu szczera, bezpośrednia, a dzięki temu prawdziwa i absolutnie wyjątkowa. Przeciwniczka palenia. Do szaleństwa.Dziennikarze do dziś pamiętają koszmarną awanturę o papierosy z prof. Zbigniewem Religą . Profesor na antenie przyznał, że rzuca nałóg, po czym wyszedł ze studia i... zapalił. Krystyna Bochenek poczuła się oszukana i, oczywiście w swoim stylu, dała temu wyraz.Ogólnopolskie dyktanda, zjazdy Krystyn, spotkania medyczne, licytacje, akcje charytatywne, mecze piłkarskie, przedstawienia teatralne, działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, wreszcie obowiązki w Senacie.Mówiła czasem, że aż trudno uwierzyć ile rzeczy można zrobić w ciągu jednego dnia. W tym szalonym rozkładzie był zwykle jeden stały punkt: ciepła zupa. Oczywiście zjedzona "na szybko".Co robią były premier, profesorowie, rektorzy, dziennikarze i artyści na scenie chorzowskiego Teatru Rozrywki? Są... krasnalami. Tak, takimi z bajki "Królewna i siedmiu krasnoludków".Przedstawienie charytatywne na rzecz Hospicjum Cordis wyreżyserowała w 2006 roku Magdalena Piekorz. Bardzo znani ludzie w bardzo nietypowych rolach mieli jeden cel: wesprzeć placówkę dla pacjentów chorych onkologicznie. Krystyna Bochenek, z chochlą w ręku, wcieliła się w postać kucharki. "Zgotowała" nam taki los - śmieją się do dziś uczestnicy tego niezwykłego charytatywnego projektu.Szybko odkryła, że medycyna będzie zawsze wzbudzała ogromne emocje, także te antenowe, stąd pomysł na specjalny, radiowy magazyn medyczny. Zapraszała znanych specjalistów, zadawała setki pytań i oczekiwała jasnych i zrozumiałych dla słuchaczy odpowiedzi.Magazyn był hitem w świecie bez internetu, portali społecznościowych i wyszukiwarek. Telefony w radiu urywały się, ludzie oszaleli na punkcie tej audycji. Był to niewątpliwie jeden z jej największych zawodowych sukcesów. Wiele inicjatyw i niezwykłych pomysłów doczekało się kontynuacji. Do dziś wybitne postaci śląskiej medycyny są "przepytywane" w czasie Spotkań Medycznych im. Krystyny Bochenek w studiu Polskiego Radia Katowice.Krystyna Bochenek zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Została pochowana na cmentarzu w Katowicach. W tym samym roku imieniem Krystyny Bochenek nazwano polską szkołę w Pojana Mikuli na Bukowinie w Rumunii.10 kwietnia 2011 roku odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Krystynie Bochenek na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Krystyna Bochenek została również patronką Centrum Kultury Katowice.Wiele inicjatyw, które zapoczątkowała, do dziś funkcjonuje z powodzeniem. Nie ma jednak wątpliwości, że w tym wypadku powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych nie ma racji bytu. Znaleźli się bowiem godni kontynuatorzy jej idei, ale takiego wulkanu energii i nowych pomysłów nie sposób w pełni zastąpić.