Tam nauczyciele wyszli na ulice w czerwonych koszulkach. Mają powód, by solidaryzować się z Polakami

Protesty nauczycieli w USA trwają od miesięcy. • Fot. Screen/FB/Wear RedforEd

I

ch zdjęcia obiegły polski internet. Nauczyciele z różnych krajów pokazali jak bardzo solidaryzują z ZNP, a ich wpisy Facebooku wywołały prawdziwą euforię. Wielu z tych nauczycieli to Amerykanie. "Tu w Kalifornii jesteśmy z wami" – piszą. Z wielu stanów USA płyną takie głosy. I na pewno nie są to tylko puste słowa. Tu również od miesięcy nauczyciele strajkują.

Do tej pory w Polsce mało kto zwracał na to uwagę. Ale protesty nauczycieli w USA są tak potężne, że znalazły już swoje miejsce w Wikipedii. Zaczęły się już w 2018 roku i trwają do dziś. W różnych stanach, z różną częstotliwością i z różnym efektem.



W styczniu w Los Angeles zbuntowało się 30 tysięcy nauczycieli. Był to pierwszy taki strajk od 30 lat, który dotknął 600 tysiące uczniów. I tak jak w Polsce poprzedzony był negocjacjami, które skończyły się fiaskiem. Na stole były pensje nauczycieli, przepełnione klasy (nawet ponad 40 uczniów) i stan publicznej edukacji w ogóle. Uczniowie w okręgu LA przez tydzień nie chodzili do szkoły.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Ale to tylko kropla w morzu tego, co w ostatnich miesiącach działo się w USA. W ubiegłym roku w Zachodniej Wirginii strajk nauczycieli trwał dziewięć dni. Od tego się zaczęło. Potem była Oklahoma. Ale, jak donosił CNN, w tym roku to Los Angeles zapoczątkowało lawinę. Strajki nauczycieli zaczęły rozprzestrzeniać się przez Stany niczym wielkie pożary lasów. "Od Kalifornii przez Denver do Wirginii coraz więcej nauczycieli domaga się podwyżek i więcej środków na szkoły" – pisał CNN. Wirginiia, jak zwrócił uwagę, to 12 stan pod względem zamożności, a nauczyciele zarabiają poniżej średniej krajowej.Protesty nauczycieli odbywają się pod jednym hasłem #RedforEd. Wszędzie nauczyciele mają bardzo podobne postulaty. Bardzo podkreślają – nie chodzi tylko o pensje. Twierdzą, że przez lata szkoły publiczne w USA były niedofinansowane i żądają większych nakładów na edukację w ogóle."40 tys. uczniów szkół publicznych w kalifornijskim Oakland drugi tydzień z rzędu nie ma lekcji. Strajkują niemal wszyscy z 2,3 tys. zatrudnionych przez miasto nauczycieli. Widzę, jak codziennie o świcie demonstrują przed budynkami swoich szkół" – opisywał w lutym sytuację w Oakland korespondent "Gazety Wyborczej" Maciej Jarkowiec. Relacjonował, że tydzień wcześniej protest zaczęło ponad 2 tys. nauczycieli w Denver. A dwa dni przed Oakland strajkowało 19 tys. nauczycieli w Wirginii. "Podwyżki płac. Mniej uczniów w klasach. Więcej środków na edukację" – wymieniał mu postulaty, o które walczą Amerykanie, jeden z nauczycieli w Oakland. Amerykańcy nauczyciele wychodzą na ulice w czerwonych koszulkach. To one stały się ich znakiem rozpoznawczym, niektórzy w tych koszulkach właśnie okazali solidarność z polskimi nauczycielami. Dlatego ich gest ma tak szczególne znaczenie. Oni bardzo dobrze rozumieją polskich nauczycieli. Tym bardziej, że w USA też były głosy, że to lewicowe ruchy stoją za tymi strajkami. I tak jak Amerykanie wsparli Polaków, tak do tej pory wspierali siebie nawzajem. Gesty solidarności płynęły pomiędzy poszczególnymi stanami. "Zachodnia Wirginia popiera nauczycieli w Oklahomie" – pisali w internecie. Tak samo wpierali nauczycieli protestujących w Wielkiej Brytanii i Australii. Akcję z Polską zapoczątkował Eric Blanc z San Francisco. Napisał na Facebooku, że na prośbę ZNP zwraca się do amerykańskich nauczycieli o przesyłanie zdjęć. Zamieścił mapę polskich szkół objętych strajkiem. Odzew był niesamowity. "Nauczyciele z Filadelfii są z wami", "Hawaje was popierają", "Solidaryzujemy się z wami w Tennessee", "Za lepszą przyszłość nauczycieli i uczniów!" – jego post zebrał niemal tysiąc komentarzy.Ktoś z Oregonu napisał: "Jesteśmy z wami. My wychodzimy na ulice 8 maja". 11 kwietnia do protestów szykuje się też Sacramento w Kalifornii. Tu też nauczyciele domagają się podwyżek, mniejszych klas w szkołach, zwiększenia personelu, w tym również psychologów, pielęgniarek czy pracowników bibliotek.I teraz pytanie, czy te protesty coś dają. Pensje są różne w różnych stanach. "Władze w Oklahomie pozostały niewzruszone: urzędnicy stwierdzili, że nie są w stanie uczynić zadość żądaniom nauczycieli, bo budżety roczne są zostały już zatwierdzone. Być może strajk był po prostu za krótki. W Wirginii Zachodniej nauczyciele wyszli ze szkół aż na 9 dni – i uzyskali obietnicę pierwszej podwyżki od czterech lat" – donosił polski serwis strajk.eu. Ale w Los Angeles nauczyciele wywalczyli mniejsze klasy, większą liczbę psychologów i pielęgniarek w szkołach oraz podwyżki w wysokości 6 procent. Domagali się 6,5 proc.