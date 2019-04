Sikorski podpowiedział rządowi PiS, skąd wziąć pieniądze dla nauczycieli. Żartem przypomniał o pewnej obietnicy

Radosław Sikorski (PO) skomentował strajk nauczycieli. Żartem podpowiedział PiS, skąd wziąć pieniądze na podwyżki. • fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

R

adosław Sikorski w środowej "Kropce nad i" w TVN24 odniósł się między innymi do trwającego od poniedziałku strajku nauczycieli. Kandydat Koalicji Europejskiej do Europarlamentu żartem doradził rządowi PiS, skąd wziąć pieniądze na podwyżki w szkołach. Przypomniał jedną z obietnic PiS.– Niech biorą z reparacji wojennych, które obiecali – zakpił Radosław Sikorski. Były minister spraw zagranicznych przypomniał w ten sposób zapowiedzi polityków PiS ws. uzyskania odszkodowania za działania nazistowskich Niemiec podczas II wojny światowej.A przecież w Sejmie cały czas nad oszacowaniem strat pracuje specjalny zespół parlamentarny, na którego czele stoi poseł Arkadiusz Mularczyk. Do zespołu należy łącznie 27 osób – 26 parlamentarzystów PiS i Stanisław Pięta, który od czasu, gdy prasa rok temu ujawniła jego pozamałżeński romans, jest niezrzeszony.Politycy domagający się reparacji szacowali wstępnie, że powinny wynieść od 850 miliardów dolarów do biliona dolarów. W marcu 2018 roku poseł Arkadiusz Mularczyk wyliczył, że kwota reparacji powinna wynieść 543 mld dolarów . To właśnie do tych pieniędzy odniósł się Radosław Sikorski mówiąc o tym, skąd PiS ma wziąć środki na spełnienie postulatów pracowników oświaty.Polityk PO wskazał też jednak – równie kpiącym tonem – inne źródło. – Pani premier Beata Szydło w słynnym expose powiedziała, że poprzedni rząd (PO-PSL – red.) ukradł 350 miliardów złotych. No to trzeba odzyskać te pieniądze i wtedy się znajdzie – powiedział Sikorski.Strajk nauczycieli trwa od poniedziałku 8 kwietnia. Jacek Sasin popiera poprawę warunków ich pracy, jednak zastrzega, że "nie jest tak, że możemy dać każdemu ile chce" źródło: tvn24.pl