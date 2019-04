Rozenek-Majdan wydała własną książkę. Porusza w niej bardzo ważny temat

Małgorzata Rozenek-Majdaj wydała książkę o in vitro. • Fot. Instagram/m_rozenek

ałgorzata Rozenek-Majdan napisała właśnie książkę o in vitro, w której przeprowadziła rozmowy m.in. z lekarzami zajmującymi się tym zagadnieniem. Dwóch synów autorki "In Vitro. Rozmowy intymne" przyszło na świat właśnie dzięki metodzie in vitro.Żona Radosława Majdana od zawsze wypowiadała się głośno na tematy związane z in vitro. Teraz napisała książkę "In vitro. Rozmowy intymne", w której przedstawia rozmowy m.in. z seksuologami i embriologami oraz z pierwszą Polską, która urodziła dziecko dzięki tej metodzie zapłodnienia."Długie poszukiwania bohaterów, kilkanaście spotkań, kilkadziesiąt godzin rozmów, wiele łez, radości, śmiechu oraz smutku... Jestem dumna z tego, że książka „In vitro. Rozmowy intymne” właśnie ujrzała światło dzienne" – zaczęła swój wpis opublikowany na Instagramie. Rozenek podkreśla w nim, że dyskusje związane z metodą in vitro powielają krzywdzące stereotypy i są wykorzystywane jako narzędzie w walce politycznej."Kilkakrotnie przeszłam procedury In vitro, i tak jak tysiące kobiet, mających problem z zajściem w ciąże, znam radość sukcesu i smutek porażki. Nie mogę dłużej milczeć. Czuję, że razem z innymi rodzicami mam obowiązek zabrać głos" – napisała.Pod postem Rozenek-Majdan, w którym poinformowała o wydaniu książki, można przeczytać wiele pozytywnych komentarzy. "Podziwiam Panią za to, że zawsze jasno wypowiadała się na temat in vitro i nie ukrywała tego. Dla mnie jest to po prostu skuteczna metoda walki z niepłodnością, ale niestety w tym kraju to nie jest takie oczywiste" – napisała jedna z komentujących."Czuję, że mam obowiązek zabrać głos. Pragnę, żeby atmosfera wokół in vitro się zmieniła, aby moje dzieci, wszystkie dzieci, mogły dorastać w atmosferze tolerancji i szacunku. Bo za drzwiami laboratorium kliniki leczenia niepłodności kryje się magia. Magia rodzicielstwa" – napisała w opisie książki Małgorzata Rozenek-Majdan Książka "In vitro. Rozmowy intymne" pojawi się na sklepowych półkach już 14 maja. Pozycje można też nabyć w przedsprzedaży w sklepie Empik.