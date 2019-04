"Zapytał, czy to dla nauczycieli". Związkowiec ujawnił, jak wobec strajkujących zachował się pewien cukiernik

Wsparcie dla nauczycieli można wyrazić także w taki sposób... • Fot. Jakub Orzechowski/Agencja Gazeta

S

trajk nauczycieli trwa już czwarty dzień, a szans na porozumienie z rządem na razie nie widać. Protestujących nauczycieli wspiera za to wiele osób niezwiązanych z edukacją. Są to nie tylko rodzice czy osoby znane, ale także... cukiernicy.Wsparcie dla nauczycieli upominających się o podwyżki można okazywać na różne sposoby. Był już strajk uczniowski, w mediach społecznościowych przeczytać można głosy poparcia ze strony gwiazd, były także darmowe pizze O jeszcze innej, słodkiej formie wsparcia opowiedział szef zachodniopomorskiego okręgu ZNP Adam Zygmunt. Tym razem sympatyczną niespodziankę belfrom zrobił pewien cukiernik.– Prezeska jednego z oddziałów ZNP ma pod sobą rozległy teren, pięć gmin. Zamówiła w cukierni ciastka dla strajkujących i dziś wsiadła w samochód, aby je odebrać. Wcześniej cukiernik zapytał ją, czy to jest dla nauczycieli. Upiekł dwadzieścia jeden tortów i napisał na nich: "Nauczycielom cześć i chwała". Przekazał im to za darmo – relacjonował związkowiec Anecie Olender z naTemat.pl Przypomnijmy, protest nauczycieli zaczął się w poniedziałek 8 kwietnia i jest bezterminowy. W czwartek Beata Szydło wezwała ZNP i FZZ do podpisania porozumienia , na które zgodziła się "Solidarność". Protestujący na takie warunki nie zamierzają przystać.Całą rozmowę z prezesem zachodniopomorskiego okręgu ZNP Adamem Zygmuntem można przeczytać tutaj