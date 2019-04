PRL-owski generał, u którego pracowała "pani Basia" z PiS, uniknął wyroku. Bo uznano go za zmarłego, choć żył

"Twórca WRON wyparował za czasów PiS z aktu oskarżenia". Prokurator uznał generała Janiszewskiego za zmarłego, ten żył jeszcze 10 lat. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

e informacje mogą rzucać zupełnie nowe światło na postać słynnej "panią Basię". Ale po kolei...Przy okazji skandalu lustracyjnego z Kazimierzem Kujdą, na jaw wyszło, że legendarna już "pani Basia" , która zarządza biurem Jarosława Kaczyńskiego za czasów PRL-u pracowała w biurze komunistycznego generała Michała Janiszewskiego. Teraz na jaw wyszło, że mógł on być osądzony w procesie osób odpowiedzialnych za stan wojenny. Mógł – jednak prokurator uznał go za zmarłego, choć ten żył jeszcze... 10 lat.W prokuratorskich dokumentach przesłanych do sądu można znaleźć informację o tym, że gen. Janiszewski powinien zasiąść na ławie oskarżonych w procesie twórców stanu wojennego. Przez prokuratora IPN-u został jednak zaliczony do grona "zmarłych członków związku przestępczego kierowanego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego: generała Tadeusza Hupałowskiego, generała Mieczysława Dębickiego i innych".Sęk w tym, że informacje z 2006 roku to po prostu nieprawda. Redakcja tvn24.pl sprawdziła, że generał zmarł w 2016 roku, o czym świadczą doniesienia prasowe oraz nekrologii.Na pytania o dziesięcioletnią dziurę w wiedzy prokuratora, IPN odpowiada, że prowadzone jest postępowanie służbowe, "mające na celu wyjaśnienie przyczyn powstałego uchybienia".Przy okazji skandalu z Kazimierzem Kujdą, na jaw wyszło, że jako sekretarka generała Janiszewskiego pracowała " pani Basia ", która od niemal 30 lat zarządza biurem Jarosława Kaczyńskiego. Co ciekawe, to od tego generała obecny prezes PiS odbierał Kancelarię Prezydenta w czasach, gdy pracował w administracji Lecha Wałęsy.– To jeden z największych skandali współczesnej Polski. IPN, zamiast rozliczyć jednego z głównych twórców stanu wojennego, wymazuje go z aktu oskarżenia. Sprytnie ułaskawiono generała, fałszując akt oskarżenia – twierdzi poseł Brejza, który ujawnił dawne powiązania Barbary Skrzypek.Poseł PO dodaje, że "ktoś celowo chronił kluczowego generała, rozpiął nad nim parasol ochronny". Zapowiedział złożenie w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.źródło: tvn24.pl