Bodnar ma pomysł na rozwiązanie strajkowego pata. To może być pierwszy krok do porozumienia

a nami piąty dzień protestu nauczycielskiego i na horyzoncie nie widać większej nadziei na szybkie porozumienie między rządem a strajkującymi. Choć najnowszy pomysł Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara może być pewnym światełkiem w tunelu. Tegoroczne matury są zagrożone – przyznał wprost szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. ZNP odrzuca możliwość podpisania porozumienia z rządem w takim kształcie, w jakim zgodziła się na to " Solidarność ".Broniarz uważa, że w obecnej chwili w rozmowach może pomóc wyłącznie mediator. Zaproponował, by w tej roli wystąpił dr Adam Bodnar. PiS-owi ta kandydatura do gustu nie przypadła – wiadomo, że RPO nieraz krytycznie wyrażał się na temat obecnej władzy. W kontekście strajku nauczycieli Bodnarowi od "dobrej zmiany" dostało się za to, że ośmielił się zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z najnowszego rozporządzenia Anny Zalewskiej ws. egzaminów.Popołudniu w RMF FM wiceminister edukacji Maciej Kopeć stwierdził, że mediatorem w tym sporze mógłby być Rzecznik Praw Dziecka (który j eszcze do niedawna był urzędnikiem podległym Zbigniewowi Ziobrze w resorcie sprawiedliwości ). Przyznać przy tym należy, że Mikołaj Pawlak już od stycznia zgłaszał swoją gotowość do podjęcia mediacji w konflikcie na linii rząd - nauczyciele.Adam Bodnar w "Faktach po Faktach" połączył zatem obie propozycje, co daje nadzieję, iż obie strony sporu będą w stanie ten pomysł zaakceptować.– Chętnie bym się takiej roli podjął. Wyrażam pełną gotowość wystąpienia w takiej roli. Może należałoby stworzyć wspólną inicjatywę razem z Rzecznikiem Praw Dziecka, ale to nie może być tak, że inicjatywa wypływa tylko i wyłącznie ze strony związkowej, a rząd w tym temacie milczy – odpowiedział Adam Bodnar na pytanie o gotowość do podjęcia mediacji między nauczycielami a rządem.Bodnar przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, jak postrzega go strona rządowa: "Mediator musi być akceptowany przez obie strony. Jeżeli rząd wielokrotnie mówił, że gdyby mógł, to by mnie odwołał, to nie jest najlepsza rekomendacja".Po weekendzie zaczynają się trzydniowe egzaminy ósmoklasistów . Ministerstwo edukacji zapewnia, że jest do nich przygotowane.