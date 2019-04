"To pozwoli PiS dalej rządzić". Prof. Czapiński w "Newsweeku" brutalnie obchodzi się z mitami opozycji

prof. Janusz Czapiński w rozmowie z "Newsweekiem"

I wtedy, i dzisiaj Polacy dramatycznie nie ufają sobie nawzajem. Pod tym względem jesteśmy o lata świetlne za krajami skandynawskimi i większością europejskich, bo u nas tylko od 12 do 15 proc. ankietowanych deklaruje, że można zaufać innemu człowiekowi. To dotyczy również relacji między grupami zawodowymi i środowiskami: one też sobie nie ufają, uważają, że ci inni mają wobec nich złe intencje. Walczą więc o swoje i często ta walka może nawet kończyć się zwycięstwem, ale kosztem innych grup...