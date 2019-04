Petru pokazał hipokryzję Morawieckiego ws. euro. Ujawnił nagranie sprzed paru lat

Mateusz Morawiecki bardzo zmienił swoje zdanie na temat euro przez ostatnich parę lat. • Fot. Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta

weekend w Lublinie na konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że przyjęcie euro przez Polskę to zagrożenie dla jej gospodarki. Ale punkt widzenia zmienia się w zależności od perspektywy siedzenia, co doskonale wytknął premierowi poseł Ryszard Petru. Lider partii Teraz wrzucił na Twittera film, na którym Morawiecki ma zupełnie inne niż dziś zdanie na temat europejskiej waluty.– Warto się o to zapytać, czy to jest w interesie Polski, czy to jest w interesie tych krajów, które dzisiaj bardzo korzystają na euro – mówił na konwencji PiS w Lublinie w kontekście przyjęcia euro przez Polskę premier Mateusz Morawiecki . Podobne zdanie ma jego rząd i zwierzchnicy jego partii z Jarosławem Kaczyńskim na czele.Ale nie zawsze Mateusz Morawiecki traktował europejską walutę niczym zło wcielone. Inne zdanie miał, gdy był prezesem banku BZ WBK. Przypomniał mu je na Twitterze Ryszard Petru , który razem z nim uczestniczył w 2013 roku w debacie Ministerstwa Finansów na temat wprowadzenia euro w Polsce."Rok 2013. Debata Min. Finansów o euro. Brałem w niej udział razem z M. Morawieckim (wówczas Prezesem BZ WBK). Wtedy jeszcze myślał samodzielnie. O euro wypowiadał się zupełnie inaczej. Racjonalnie" - skomentował swój post lider partii Teraz.Na zamieszczonym przez Petru nagraniu Morawiecki twierdzi, że Polska zyska nie tylko po wprowadzeniu euro, ale już w trakcie procesu jego wprowadzania. To jego zdaniem byłoby dla gospodarki bardzo korzystne.