O leki zapytaj magistra farmacji. On wie więcej niż dr Google

Farmaceuta to wysokiej klasy specjalista, który fachowo doradzi w sprawie leków, sprzętu medycznego, czy pomoże w drobnych problemach zdrowotnych.

W 14 tys. polskich aptek pracuje 27 tys. farmaceutów. Codziennie spotyka ich 2 mln Polaków, którzy odwiedzają apteki, zwykle po to by kupić lek (70 proc. pacjentów). Tak wynika z badania przeprowadzonego przez niezależną agencję badawczą Biostat na zlecenie Fundacji Aflofarm i Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Tomasz Furman Prezes zarządu Fundacji Aflofarm Wynik na poziomie 90,4 proc. oznacza wyjątkowo duży kredyt zaufania, jaki pokładamy w farmaceutach. Dlaczego więc pacjenci nie korzystają z ich porad? Bo nie wiedzą, że mogą o nie poprosić.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Taka kampania jest niezbędna, nie tylko w kontekście promocji zawodu farmaceuty, ale również rozwiązań prawnych. Mam tutaj na myśli długo oczekiwaną przez całe środowisko ustawę o zawodzie farmaceuty.

im jest pani lub pan, który wydaje nam leki w aptece? Magister farmacji to wysoko wykwalifikowany specjalista, który fachowo doradzi w sprawie leków, może nam pomóc w drobnych problemach zdrowotnych, nauczyć obsługi urządzeń medycznych, czy sprawdzić kwestie interakcji lekowych. Niestety nie wszyscy są tego świadomi.Wbrew pozorom to nie internet jest najlepszym, dostępnym dla nas źródłem wiedzy o lekach, a farmaceuta z pobliskiej apteki. Jednak mało kto o tym wie.Jak wynika z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez agencję Biostat na zlecenie Fundacji Aflofarm i Naczelnej Izby Aptekarskiej. Polacy ufają farmaceutom, ale nie wiedzą, czego mogą od nich oczekiwać - ich pracę kojarzą przede wszystkim ze sprzedażą leków.Fundacja Aflofarm i Naczelna Izba Aptekarska zdecydowały, że najwyższy czas pokazać pacjentom z jakimi problemami mogą przyjść do farmaceuty i rozpoczęły kampanię wizerunkową "Po pierwsze farmaceuta”.Celem kampanii jest przede wszystkim pokazanie Polakom, że farmaceuta nie tylko wydaje leki w aptece, to przede wszystkim ekspert w dziedzinie farmakologii i zdrowia.– Chcemy pokazać polskim pacjentom, że mogą oczekiwać od nas czegoś więcej, że nasze kompetencje i uprawnienia nie sprowadzają się jedynie do wydawania leków. To pierwsza tak nowoczesna i korzystająca z tak licznych kanałów dotarcia kampania samorządu aptekarskiego w Polsce – podkreśla prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.To pierwsze w historii tak kompleksowe badania, w których udział wzięło 380 farmaceutów i 1067 pacjentów. Ich celem było sprawdzenie, jak obie grupy postrzegają zawód farmaceuty i jak wygląda relacja na linii magister farmacji - pacjent.Z badania wynika, że aby uzyskać poradę w zakresie drobnych dolegliwości zdrowotnych do apteki udało się jedynie 13,4 proc. Polaków. Po poradę dotyczącą leków - jeszcze mniej, bo zaledwie 10,2 proc. To nie przez brak zaufania do magistrów farmacj, bo jak wynika z badania, ufa im ponad 90 proc. Polaków.Niestety aż trzy czwarte Polaków kojarzy pracę farmaceuty przede wszystkim ze sprzedażą leków. Trzykrotnie mniej (27 proc.) - z udzielaniem fachowych porad na ich temat. Nie wiedząc, że specjalistę od leków mają na wyciągnięcie ręki, informacji o działaniu leków, czy skutkach ubocznych pacjenci szukają przede wszystkim w Internecie (64 proc.). Farmaceuta/apteka jako źródło wiedzy o lekach wymieniany jest jedynie przez 34 proc. Polaków.To nie jest pozytywne zjawisko. Internet to nie tylko kopalnia wiedzy ale też wielki śmietnik. Ktoś, kto nie jest specjalistą może skorzystać z internetowych treści dotyczących leków, które nie mają wiele wspólnego z rzetelną wiedzą naukową. Dlatego zamiast dr Googla warto wybrać farmaceutę z naszej apteki.Czy w ogóle zwracamy uwagę na to co rekomenduje nam farmaceuta, jeśli chodzi o zakup leków? I tak i nie. Jeśli traktujemy go jak zwykłego sprzedawcę, to zwyczajnie nie zawsze mu ufamy, co do tych rekomendacji. Szkoda, bo moglibyśmy wiele zyskać, w końcu to nie jest zwykły sprzedawca, a ktoś kto najlepiej zna się na lekach.Wspomniane wcześniej badanie pokazało na przykład, że 83,4 proc. magistrów farmacji uważa, że pacjenci kierują się ich rekomendacjami podczas podejmowania decyzji o zakupie leku. Tymczasem tylko 11 proc. pacjentów przyznało, że faktycznie tak jest.Największy wpływ na lekowe decyzje Polaków ma lekarz - i zgadzają się z tym obie grupy (aż 92,6 proc. farmaceutów i 63,4 proc. pacjentów).Dużą różnicę widać też w tym, jak obie grupy postrzegają samą aptekę. Dla 94,5 proc. farmaceutów jest to ważny punkt konsultacji zdrowotnych, niezależny od gabinetów lekarskich. Jednocześnie tylko 35 proc. pacjentów kojarzy aptekę jako miejsce, w którym otrzymać można poradę w zakresie zdrowia. A przecież można…Kampania "Po pierwsze farmaceuta” Będzie realizowana do września przy użyciu różnorodnych środków i kanałów komunikacji.W ramach kampanii planowana jest emisja spotu wizerunkowego promującego zawód farmaceuty oraz czterech animowanych spotów edukacyjnych. Polacy dowiedzą się z nich, w czym może im pomóc magister farmacji i jak wygląda proces jego kształcenia.Jeden z filmów opowiadać będzie o zawodzie farmaceuty szpitalnego, z którego istnienia niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę. Ostatni spot poruszy natomiast temat opieki farmaceutycznej i pokaże, jaką rolę może odgrywać farmaceuta w polskim systemie opieki zdrowotnej, o ile rozwiązanie to zostanie wprowadzone w naszym kraju w sposób systemowy. Badania pokazały, że 39,4 proc. Polaków nie wie, czym jest opieka farmaceutyczna i jaki mógłby być jej zakres.– Zależy nam przede wszystkim na tym, by dotrzeć bezpośrednio do pacjentów. Dlatego będziemy szeroko dystrybuować tysiące ulotek informacyjnych mówiących o uprawnieniach farmaceuty. Polacy dowiedzą się z nich m.in. o tym, że magister farmacji pomoże im skompletować wakacyjną apteczkę, doradzi, jak przechowywać leki, poinformuje o interakcjach czy udzieli porad w drobnych problemach zdrowotnych, a w razie potrzeby zaleci wizytę u specjalisty – prezes zarządu Fundacji Aflofarm, Tomasz Furman.Organizatorzy chcą także zaangażować w dyskusję o zawodzie środowisko akademickie, w tym przede wszystkim studentów farmacji. Dlatego zaplanowali dyskusje panelowe, które odbędą się na wybranych uczelniach medycznych w całym kraju w kwietniu i w maju.Akcję edukacyjną zakończy merytoryczna debata na temat przyszłości zawodu farmaceuty w Polsce, która odbędzie się we wrześniu, podczas Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.Na stronie www.popierwszefarmaceuta.pl znajdziemy pełny raport oraz komplet informacji na temat tego, co może dla nas zrobić farmaceuta.