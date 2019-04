Skrzywienie kręgosłupa. Dlaczego warto z nim walczyć w każdym wieku?

Siedzący tryb życia sprzyja pogłębianiu skoliozy. • Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta

Aleksandra Bula Specjalistka z zakresu fizjoterapii, od lat propagująca aktywny tryb życia Chodzi głównie o zaburzenia pracy płuc, serca oraz naczyń krwionośnych. Pacjenci mają też często obniżoną samoocenę oraz poczucie braku pewności siebie spowodowane niemożnością sprostania społecznym standardom dotyczącym wyglądu.

"Mam 40 lat i skoliozę od wczesnej młodości. Efekty to wystające biodro i asymetria klatki piersiowej. Niestety, mam także bardzo poważne dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Czy może być gorzej?". Taki wpis na jednym z forów internetowych zamieściła pani Monika. Czy jej problemy są wyjątkowe? Absolutnie nie, to smutna rzeczywistość coraz większej liczby pacjentów – twierdzą specjaliści.Dolegliwości bólowe kręgosłupa są obecnie chorobą cywilizacyjną. W krajach rozwiniętych nawet 60 - 80 proc. osób co najmniej raz w życiu doświadczyło bólu zlokalizowanego w dolnej części kręgosłupa Dlaczego tak się dzieje? Zwykle przez siedzący tryb życia, znikomą aktywność fizyczną, nadwagę, źle dobrane stanowisko pracy, złe nawyki dotyczące sposobu stania czy siedzenia.Najistotniejsze, że mnóstwo czasu spędzanego przed komputerem czy smartfonem to czynnik determinujący kształtowanie się nieprawidłowej sylwetki już od najmłodszych lat. Skolioza jest jedną z najczęstszych wad postawy diagnozowanych u dzieci i młodzieży.– Konsekwencje nieleczonej skoliozy mogą doprowadzić do rozwoju wielu patologii:powstanie przykurczy mięśniowych, nieodwracalnych deformacji kostnych, zniekształceń powierzchni stawowych, i oczywiście, silnych dolegliwości bólowych oraz zaburzeń chodu – przypomina Aleksandra Bula, specjalistka z zakresu fizjoterapii, od lat propagująca aktywny tryb życia.Ucisk na narządy wewnętrzne, spowodowany nieprawidłowym ułożeniem klatki piersiowej, może przyczynić się do zapoczątkowania problemów w obrębie układu krążeniowo - oddechowego.Przy lekkim skrzywieniu kręgosłupa zalecane są przede wszystkim regularne ćwiczenia pod okiem specjalisty oraz przestrzeganie kilku "złotych zasad".Jakich? Ważne, aby nosić plecak na dwóch ramionach, a jeśli mamy w torbie coś ciężkiego - rozłóżmy zawartość na dwa mniejsze pakunki. Nauczmy się zdrowo... stać i siedzieć. Stoimy zawsze symetrycznie na dwóch nogach bez uginania, a siedzimy np. bez podwijania nóg pod pośladki.Jeśli, mimo intensywnych działań, ból nie mija, a skrzywienie narasta - warto rozważyć podjęcie leczenia operacyjnego trwale korygującego deformację naszego kręgosłupa. Oczywiście taka decyzja musi być omówiona szczegółowo z lekarzem.