Zaskakująca propozycja Kaczyńskiego dla... opozycji. Chce się dogadać w "europejskiej" sprawie

Jarosław Kaczyński zaproponował opozycji wspólną deklarację ws. strefy euro. • Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

arosław Kaczyński wysłał do przywódców najważniejszych formacji parlamentarnych deklarację, która ma zagwarantować, że w najbliższym czasie Polska nie dołączy do strefy euro. Prezes PiS wyraził nadzieję, że przedstawiciele opozycji podpiszą się pod tym pomysłem.Prezes PiS podczas środowej konferencji prasowej mówił o "deklaracji ponad podziałami", którą zdecydował się wysłać do liderów najważniejszych ugrupowań. Jarosław Kaczyński wymienił Grzegorza Schetynę i Pawła Kukiza. – To projekt deklaracji, którą sam już podpisałem. Odnosi się do interesów finansowych państwa i polskich obywateli – mówił.Kaczyński wyjaśnił, że chodzi o zagwarantowanie, by w Polsce nie zostało wprowadzone euro, "dopóki nasz kraj nie będzie na poziomie gospodarczym, jak państwa zachodnie". – Punktem odniesienia są Niemcy – wskazał szef PiS.Zdaniem Kaczyńskiego "interes w tej sprawie jest spójny". – Złotówka chroni nas przed wstrząsami, a strefa euro jest teraz strefą stagnacji – zauważył. Prezes PiS dodał również, że podpisanie deklaracji będzie świadczyło o "dojrzałości klasy politycznej".– Liczymy na to, że ewentualne zobowiązania niektórych formacji politycznych wobec ich zewnętrznych sojuszników nie będą miały znaczenia. Polski interes jest tutaj oczywisty. Stąd nasza wiara, że ta deklaracja zostanie podpisana – podkreślił Kaczyński.