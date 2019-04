Nauczyciele mogą pozazdrościć pracownikom Biedronki. Sieć wypłaci wysokie nagrody przed świętami

To się nazywa premia! • Fot. materialy prasowe

łynne 500+ przy tej akcji to nic. Biedronka zamierza dać przed świętami swoim pracownikom sowitą premię. Nagrody roczne w wysokości 2100 zł brutto mają zostać przelane na konta do 19 kwietnia.Premie w wysokości 2100 zł brutto (1530 zł "na rękę") otrzymają pracownicy zatrudnieni w Biedronce na pełnym etacie. W przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze etatu, premia będzie proporcjonalnie niższa. Co ciekawe, pieniędzy z tej puli nie dostanie kadra menedżerska.Są jednak dodatkowe warunki otrzymania przedświątecznej podwyżki. Aby ją dostać należy pracować w Jeronimo Martins przynajmniej rok i nie opuścić więcej niż 180 dni pracy w ubiegłym roku. Nagrody nie dostaną także ci pracownicy, których praca została oceniona na "poniżej oczekiwań" lub "zdecydowanie poniżej oczekiwań".Tegoroczne premie będą o 5 proc. wyższe od zeszłorocznych. Biedronka , która wciąż rozwija swoją sieć sklepów w Polsce, stale potrzebuje nowych pracowników i podwyższa wynagrodzenia, czym ściga się ze swoim największym konkurentem na rynku, czyli siecią sklepów Lidl.źródło: wiadomoscihandlowe.pl