PiS znowu bierze się za Sąd Najwyższy. Jest projekt kolejnej nowelizacji

rawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie kolejny projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Dokument dotyczy m.in. regulacji związanych z obsadzaniem stanowisk funkcyjnych w Sądzie Najwyższym, postępowaniami nominacyjnymi na stanowiska sędziowskie oraz uchylaniem immunitetu sędziowskiego albo prokuratorskiego.Informację o kolejnym projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym już można znaleźć na stronie Sejmu.Jak zaznacza dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, będzie to już ósma nowelizacja ustawy o SN, ale pierwsza w tym roku. Treść projektu, który ma reprezentować w pracach parlamentarnych poseł Marek Ast, nie jest jeszcze znana.Wiadomo już jednak, że nowy projekt dotyczy m.in. regulacji związanych z obsadzaniem stanowisk w Sądzie Najwyższym, postępowaniami nominacyjnymi na stanowiska sędziowskie oraz uchyleniami immunitetu sędziowskiego albo prokuratorskiego.Dokument został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Analiz Sejmowych. Z uzasadnienia projektu dowiadujemy się, że przede wszystkim chodzi o dostosowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.Na tym jednak raczej nie koniec, bowiem dokument wprowadza też zmiany co do sposobu obsadzania funkcji pierwszego prezesa i prezesów kierujących izbami. O tym również wspomniał Tomasz Skory na Twitterze.Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu KE wszczęła wobec Polski postępowanie ws. zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.