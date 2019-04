Kamera uchwyciła najtragiczniejszy moment wypadku na Maderze. Opublikowano nagranie z monitoringu

Nagranie jest złej jakości, ale pokazuje najtragiczniejszy moment wypadku na Maderze. Zarejestrowała to pobliska kamera monitoringu. • Fot. Twitter.com/ZDFheute





29 turystów zginęło w wypadku autokaru na Maderze. W pojeździe znajdowało się łącznie 55 pasażerów. Wszystkie ofiary śmiertelne to turyści z Niemiec. Tamtejsze media ujawniły krótkie nagranie z chwili, gdy autobus wypadał z drogi i staczał się po skarpie.Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło w środę około godz. 18:30 czasu lokalnego, w pobliżu miejscowości Canico. Autokar wyjechał z jednego hoteli, po czym doszło do awarii układu hamulcowego. Pojazd zaczął zjeżdżać w dół, następnie uderzył w mur na poboczu, przewrócił się i spadł jeszcze kilka metrów ze zbocza.Niemiecka telewizja ZDF opublikowała w czwartek krótkie nagranie z miejscowego monitoringu, na którym uchwycono moment wypadnięcia autokaru z drogi i staczanie się go w dół zbocza. Nadal trwa ustalanie przyczyn wypadku. Śledczy sprawdzają, czy do awarii mógł przyczynić się błąd ludzki.