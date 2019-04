Zebrała gigantyczną kwotę do "ostatniej puszki Adamowicza". Teraz pomaga strajkującym nauczycielom

Patrycja Krzymińska rusza z nową zbiórką! Tym razem chce pomóc zebrać środki dla strajkujących nauczycieli. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

Z

biórka do "ostatniej puszki WOŚP Pawła Adamowicza" była ogromnym sukcesem. Podobnie, jak jej kolejna akcja dla Europejskiego Centrum Solidarności. Teraz Patrycja Krzymińska wraca z nowym pomysłem – zainicjowała zbiórkę funduszy na rzecz protestujących nauczycieli. Zgromadzona kwota już rośnie lawinowo."Długo łudziłam się, że strajk zakończy się maksymalnie po 5 dniach. No cóż. Mija drugi tydzień i strona rządząca jakby cierpiała na amnezję, jakby wyrzuciła z pamięci wszystkie słowa poparcia kierowane do polskiej elity przed wyborami" – napisała Patrycja Krzymińska na Facebooku "Pozostaje głucha na głos tysięcy ludzi, głucha na głos zwykłych obywateli, ignoruje wszelkie wystąpienia i zgromadzenia publiczne opluwając nauczycieli, podobnie jak koczujących w Sejmie niepełnosprawnych i tym samym nas obywateli gorszego sortu – dodała."W telewizji publicznej chyba szczerze wierzą w to, że wielokrotnie powtarzane kłamstwo stanie się prawdą" – dodała. Dalej inicjatorka zbiórki pisze o tym, że nauczyciele muszą strajkować, ponieważ "rząd jawnie z nich kpi"."To lata zaniedbań na tym polu doprowadziły do tej skrajnej sytuacji. A co jak nauczyciele posłuchają rządzących i "skoro im się nie podoba to zmienią zawód" i odejdą z pracy? Pójdą "na taśmę", bo wynagrodzenie porównywalne, a odpowiedzialność za przyszłość narodu żadna" – oceniła.Na koniec, Patrycja Krzymińska zachęca do dołożenia się do fundusz strajkowego, "aby nauczyciele nie musieli się martwić co do gara włożyć". Dołączyć do zbiórki można podPrzypomnijmy, że o Krzymińskiej cała Polska usłyszała po raz pierwszy, gdy po zamachu na prezydenta Gdańska zainicjowała ona głośną akcję zbierania pieniędzy do "ostatniej puszki WOŚP Pawła Adamowicza" . W ciągu tygodnia udało się zebrać do niej ponad 16 mln zł.