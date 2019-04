Macierewicz komentuje sprawę tajnej notatki MSZ ws. żydowskiego mienia. "Ujawnił", dlaczego wypłynęła

Macierewicz wypowiedział się na temat notatki MSZ na antenie Telewizji Trwam. • Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Gazeta

P

ublicysta Stanisław Michalkiewicz ujawnił niedawno tajną notatkę polskiego resortu dyplomacji dotyczącą żydowskich roszczeń majątkowych wobec Polski. W sprawie postanowił zabrać głos Antoni Macierewicz. Jego zdaniem cała sytuacja ma na celu osłabić rządy PiS.Podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie Michalkiewicz wraz z przedstawicielami Konfederacji zdradzili, że tajna notatka zawiera informacje dotyczące rozmów prowadzonych przez ambasadora Jacka Chodorowicza, odpowiedzialnego za kontakty z żydowską diasporą, z amerykańskim dyplomatą od spraw Holokaustu Thomasem Yazdgerdimem. Według tych doniesień, Stany Zjednoczone chciałyby, aby Polska zgodziła się na majątkowe żądania Żydów . Jak poinformował publicysta, polski rząd miałby nadać roszczeniom prawny status. Antoni Macierewicz uważa jednak, że Amerykanie nigdy nie naciskali na Polaków w sprawie rekompensat. Jego zdaniem najnowsze doniesienia mają na celu fałszywe przedstawienie stosunków obu państw. – Mówienie o tym, że Stany Zjednoczone wiążą kwestię ewentualnych rekompensat dla środowisk żydowskich ze swoją polityką bezpieczeństwa, jest wynikiem naiwnego nierozumienia, albo świadomego zakłamywania relacji polsko-amerykańskich – mówił na antenie TV Trwam.Polityk zarzucił działaczom Konfederacji celowe osłabianie działań partii rządzącej. – Są to środowiska marginalne, które chcąc wejść do Parlamentu Europejskiego, chcąc wejść do polskiego Parlamentu – chcą to uczynić kosztem Prawa i Sprawiedliwości, chcą to uczynić kosztem wielkiej formacji patriotycznej, która jest jedyną siłą zdolną zatrzymać wszelkie roszczenia niesprawiedliwe, nieuczciwe i nie mające żadnych podstaw wobec Polski – podkreślił były szef MON.– Jeżeli osłabimy PiS, to damy drogę takim siłom jak Platforma Obywatelska i tzw. Koalicja Europejska. A to są siły, które wielokrotnie przystawały na grabież Polski i to z różnych środowisk, zarówno mafijnych jak i politycznych zagranicznych – zaapelował m.in. do Michalkiewicza źródło: WP