Charlize Theron daje przykład, jak być świetną matką. Akceptuje wybór syna, który załamałby wielu rodziców

Zdobywczyni Oscara Charlize Theron ma dwoje dzieci • Fot. Instagram / Charlize Theron

yłam pewna, że mam ślicznego chłopca, ale mam teraz dwie przepiękne córki – wyznała Charlize Theron w szczerym wywiadzie. Jej syn Jackson czuje się bowiem dziewczynką. Reakcja aktorki? Na medal.Zdobywczyni Oscara za rolę w filmie "Monster" ma dwoje dzieci: 7-letniego Jacksona i 3-letnią August. Theron adoptowała je jako niemowlęta i samotnie wychowuje swoje pociechy.Teraz aktorka wyznała w wywiadzie dla "Daily Mail", że jej syn Jackson czuje się dziewczynką. – Byłam pewna, że mam ślicznego chłopca. Ale kiedy miała 3 lata spojrzała na mnie i powiedziała: "Mamo, ja nie jestem chłopcem!" – wyznała Theron.Pochodząca z RPA gwiazda nie ma jednak z tożsamością swojego dziecka żadnego problemu. Jackson czesze się jak dziewczynka i nosi sukienki. – Mam teraz dwie przepiękne córki. Jak każdy rodzic chce je chronić i jak najlepiej przygotować do życia – powiedziała Theron.Jak bowiem podkreśliła aktorka, jej dzieci urodziły się takie, jakie są. – To nie ja decyduje, kim zostaną, one dobrze wiedzą, kim się czują. Moja praca jako rodzica polega na tym, by pomóc im jak najpiękniej się rozwinąć i kochać je bezwarunkowo – podkreśliła.źródło: "Daily Mail"