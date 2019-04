Ataki bombowe w kościołach i hotelach na Sri Lance. Około 137 osób nie żyje, ponad 400 jest rannych

W skoordynowanych atakach na Sri Lance zginęło 50 osób. • Fot. Twitter.com / @j_pavithiran

ragiczny początek Wielkanocy. Zagraniczne media i agencje informacyjne podały, że na Sri Lance w czterech miastach doszło do serii zamachów bombowych. Zamachowcy wzięli sobie za cel trzy kościoły chrześcijańskie i trzy luksusowe hotele. Liczba ofiar we wszystkich atakach, według zagranicznych źródeł sięga już 137 zabitych i ponad 400 rannych. Służby cały czas pracują na miejscach zbrodni.Jak podaje BBC News na Sri Lance w wielkanocny poranek doszło do sześciu eksplozji. Ofiarami ataków bombowych padli wierni zgromadzeni na pasterkach w kościołach w miejscowościach Kochchikade, Katuwapitiya i Batticaloa oraz goście luksusowych hoteli Shangri La, Cinnamon Grand i Kingsbury w stolicy kraju Kolombo.Najnowsze doniesienia podawane przez BBC mówią o 137 ofiarach i 400 osobach rannych.Wcześniej według informacji podawanych przez rosyjską agencję informacyjną ITAR TASS liczba ofiar wszystkich zamachów wynosiła ponad 50 osób i kilkaset rannych.Z kolei Reuters podawał, że liczba zabitych osiągnęła 100 osób, a rannych było ponad 400 osób. Do mediów społecznościowych przedostały się obrazy z wnętrza jednego z kościołów – św. Sebastiana w Katuwapitiya – z rozbitym sufitem i krwią na ławkach. Tylko tam, według tej agencji zginęło 50 osób. Media lokalne informują, że wśród zabitych i rannych mogą być zagraniczni turyści.Urzędnik hotelowy w Cinnamon Grand, w pobliżu oficjalnej rezydencji premiera, powiedział Agence France-Presse , że eksplozja w ich hotelu zabiła przynajmniej jedną osobę, która przebywała w hotelowej restauracji.Być może za atakami stoją tamilscy separatyści, z którymi przez dziesięciolecia aż do 2009 roku kraj prowadził wojnę. Wtedy ataki bombowe w stolicy były na porządku dziennym.Nie da się ukryć, że zamachy na Sri Lance były wymierzone przede wszystkim w wiernych, których tego dnia było najwiecej w kościołach. To już drugi tak krwawy atak na kościoły na świecie w przeciągu ostatnich 30 dni. Przypomnijmy, że w marcu w Nowej Zelandii zamachowiec wkroczył do jednego z kościołów z bronią automatyczną. Zabił 50 osób.