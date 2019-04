Dramatyczna wiadomość po zamachach na Sri Lance. Wśród ofiar jest obywatel Polski

Zamachy w Sri Lance. Obywatel Polski wśród ofiar ataków na kościoły i hotele. • Fot. screen ze strony YouTube.com / WKRG

godziny na godzinę dramatycznie rośnie bilans tragicznych w skutkach zamachów terrorystycznych na Sri Lance. W Wielkanoc bomby eksplodowały w ośmiu miejscach – głównie w kościołach, gdzie trwały wielkanocne nabożeństwa, oraz w hotelach. Ostatnie dane mówią o ponad 200 ofiarach śmiertelnych i 450 osobach rannych. Niestety - jak podaje lankijska prasa - wśród zabitych jest obywatel Polski.Liczba ofiar, jak podaje lankijski dziennik " Daily Mirror " cytując oficera policji, wzrosła do 207. Wśród zabitych jest co najmniej 11 obcokrajowców. Gazeta wymienia obywateli Polski, Danii, Chin, Japonii, Pakistanu, USA, Indii, Maroka i Bangladeszu. Tę informację przekazały lankijskie służby medyczne.MSZ w Warszawie na razie nie potwierdził oficjalnie wiadomości o tym, że wśród ofiar zamachów na Sri Lance jest obywatel Polski. Ministerstwo apeluje do wszystkich Polaków, którzy przebywają w tym kraju, by skontaktowali się z ambasadą w Indiach.W wielkanocny poranek na Sri Lance w wielkanocny poranek doszło do serii eksplozji. Ofiarami ataków bombowych padli wierni zgromadzeni na nabożeństwach w kościołach w miejscowościach Kochchikade, Katuwapitiya i Batticaloa oraz goście luksusowych hoteli Shangri La, Cinnamon Grand i Kingsbury w stolicy kraju Kolombo. Gdy doszło do siódmej eksplozji, władze Sri Lanki wprowadziły do odwołania godzinę policyjną. Dokonano pierwszych aresztowań. Na razie nie wiadomo, jaka organizacja mogła stać za zamachami.Kondolencje na Twitterze złożyli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.źródło: dailymirror.lk